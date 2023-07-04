Столтенберг провел 'очень хороший разговор' с Зеленским накануне саммита НАТО: о чем говорили

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг провел "очень хороший разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне саммита НАТО стороны провели беседу.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он поблагодарил Столтенберга за беседу.

"Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", – заявил Зеленский.

Кроме того, он поздравил генсека: "Поздравляю Йенса Столтенберга с решением членов Североатлантического союза продлить срок его полномочий в должности генерального секретаря НАТО еще на один год. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества".

Как отметил Зеленский, полномочия Столтенберга на должности генерального секретаря НАТО официально продлены.

"Ожидается, что он будет занимать это кресло еще один год", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, полномочия Йенса Столтенберга на должности генерального секретаря НАТО официально продлены. Ожидается, что он будет занимать это кресло еще один год.

Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс придерживается политики "открытых дверей" и поддерживает членство Украины в будущем. Однако присоединение не состоится до завершения войны на территории нашего государства.

Генсек НАТО также говорил, что все ядерные угрозы Москвы, адресованные Альянсу и странам-союзникам с целью прекращения военной помощи Украине, потерпят неудачу.

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