Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страна-агрессор Россия должна серьезно подойти к переговорам с Украиной. Он раскритиковал предыдущий раунд переговоров в Стамбуле, где российскую делегацию, напомним, возглавлял глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению Российской Федерации Владимир Мединский.

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Об этом Рютте сказал в интервью Fox News. Он отметил, что Россия должна вести с Украиной содержательный диалог.

"Мы должны убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, и что Россия сядет за стол переговоров и будет вести содержательный диалог с Украиной, не присылая взамен какого-то там историка, который рассказывает о том, что произошло в 1700-х годах или что-то еще, а ведя содержательные разговоры о современных реалиях", – подчеркнул генсек НАТО.

Он также отметил роль президента США Дональда Трампа. По словам Рютте, он "вырвал из тупика ситуацию с Путиным, когда пришел к власти". Трамп был единственным, кто мог это сделать, и в конце концов разговор между Киевом и Москвой начался.

Говоря о позиции Украины, генсек Альянса отметил, что наша страна готова к переговорам, поскольку "она хочет прекращения огня... и достичь мирного соглашения". В то же время это означает, что с этой целью коллективный Запад должен искать средства, включая потенциальные новые санкции и другие инструменты давления на РФ, добавил он.

Ранее Рютте уже говорил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле были "несерьезными" и ненастоящими, поскольку РФ продемонстрировала на них свое нежелание о чем-то договариваться. НАТО должно обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры, подчеркивал генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершения "СВО" с нужным ей результатом и на это направлены оборонные расходы страны-агрессора. Он также объявил, что РФ якобы готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось только согласовать место и время.

Впоследствии у Путина заявили, что в Киеве "прекрасно знают", что нужно сделать, чтобы беспилотные и ракетные атаки на Украину прекратились.

На это отреагировали в Соединенных Штатах. Спецпредставитель президента США Кит Келлог поставил на место представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он раскритиковал заявления путинского пресс-секретаря о якобы затягивании мирных переговоров Украины и США, назвав их "оруэлловскими". Песков же продолжил утверждать, что если кто и затягивает переговорный процесс, то это точно не Москва.

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