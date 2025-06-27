'Россия хочет завершить СВО с нужным результатом': Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершения "СВО" с нужным ей результатом и на это направлены оборонные расходы страны-агрессора. Он также объявил, что РФ якобы готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось только согласовать место и время.

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Такие заявления Путин озвучил 27 июня во время выступления перед прессой по итогам поездки в Минск. Комментируя плачевную ситуацию с экономикой и инфляцию в РФ, он заверил, что Москва якобы планирует сокращение расходов на оборону.

По его словам, в настоящее время Россия тратит 6,3% ВВП в год на нужды обороны, что, мол "немало".

"Мы заплатили за это инфляцией, но мы боремся с ней. Самое главное – мы планируем сокращение расходов на оборону", – пообещал диктатор и добавил, что "все ведомства думают в этом направлении".

При этом, выдал Путин, Европа "думает о том, как поднять расходы".

"Так кто готовится к агрессивным действиям, мы или они? Мы хотим завершения СВО с нужным нам результатом, оборонные расходы направлены на это", – заявил кремлевский лидер.

Говоря о якобы "попытках Запада похоронить" экономику РФ, он заявил, что "сами скоро сдохнут там, а нас хоронят".

По словам главы РФ, Западу якобы не удастся "прикрыть" поставки нефти из РФ.

Он также заявил, что предметом следующего раунда переговоров РФ и Украины будет обсуждение меморандумов двух стран.

Они "противоположны, но это неудивительно". Главы переговорных групп Киева и Москвы находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом, сказал диктатор.

По его словам, обмены пленными создают основу для "предметного обсуждения сути проблем между РФ и Украиной".

Путин при этом в очередной раз пожаловался, что Россию якобы "кинули" с нерасширением НАТО на восток, и это якобы "одна из причин СВО".

"Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада", – выдал он.

Глава Кремля также цинично заявил, что РФ якобы "восемь лет пыталась мирно решить проблемы" на Донбассе, "но Запад и обманывал, и вел там необъявленную войну".

Кроме того, Путин не исключил встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что Кремль ценит его "мирные" усилия:

"Я считаю, он (Трамп. – Ред.) искренне стремится к мирному треку. Недавно он сказал, что это оказалось сложнее. Так и есть. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представления о ней. Я всегда открыт ко встречам. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить".

Благодаря Трампу, продолжил Путин, отношения России и США "начинают в чем-то выравниваться, не все решено, но первые шаги сделаны".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер Кремля Песков заявил, что дата нового раунда переговоров определится после завершения обменов пленными. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы США продолжали свои "мирные" усилия.

26 июня между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп согласился встретиться с лидерами Украины и РФ в Турции при условии личного присутствия Путина.

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