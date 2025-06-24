'НАТО должно обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы': Рютте назвал переговоры в Стамбуле 'несерьезными'

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле были "несерьезными" и ненастоящими, поскольку Россия продемонстрировала на них свое нежелание о чем-то договариваться. НАТО должно обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на Общественном форуме НАТО во вторник, 24 июня. По его словам, Украина должна иметь лучшие позиции на момент начала реальных переговоров.

"Я не говорю об этих переговорах, которые сейчас ведет этот российский историк (Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию. – Ред.), возвращаясь к событиям тысячелетней давности и тому, кто за что тогда был ответственен", – уточнил генсек НАТО.

Рютте назвал два раунда переговоров в Стамбуле "несерьезным делом". При этом он сказал, что "горд за Украину, которая отправила на эти встречи делегацию высокого уровня".

"Поэтому украинцы отнеслись к этому серьезно. Но очевидно, что Россия не была серьезной", – подчеркнул Рютте.

По словам генсека НАТО, он надеется, что реальные переговоры о мире "начнутся в ближайшем будущем".

Марк Рютте похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он, по словам генсека НАТО, помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я хочу похвалить президента Трампа за выход из тупика. Когда он пришел к власти, он начал диалог с президентом Путиным, и я всегда считал это решающим", – сказал Рютте.

По его мнению, сделать это мог только Трамп, ведь он является "самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового валового внутреннего продукта и самую сильную и мощную армию в мире".

В то же время Рютте отметил, что начатый Трампом диалог с Путиным не приведет к "немедленному соглашению".

"То, что он сделал, было очень важным. Но это не означает, что мы сейчас, немедленно достигнем соглашения. Это займет время", – сказал генсек.

Он подчеркнул, что НАТО должно обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла продолжать сопротивление и иметь лучшие позиции на момент начала реальных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

2 июня Украина и Россия провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Встреча не принесла никаких результатов, кроме договоренности об обмене пленными и телами погибших.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Именно поэтому Украина стремится к переговорам на уровне лидеров двух государств и готова к ним.

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