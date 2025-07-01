'Оруэлловская риторика': Кэллог обвинил Россию в затягивании времени и искажении реальности

Спецпредставитель президента США Кит Келлог поставил на место спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он раскритиковал заявления путинского пресс-секретаря о якобы затягивании мирных переговоров Украиной и США, назвав их "орвеловскими".

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Кит Келлог заявил, что именно Россия тянет время, бомбя гражданские объекты в Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

Келлог процитировал слова Пескова, который заявил, что дальнейший ход мирных переговоров зависит именно от позиции Украины и США.

"Последние комментарии Пескова относительно состояния переговоров – это искажение реальности в духе Оруэлла. Заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, являются безосновательными", – написал спецпредставитель Трампа.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине", – добавил Келлог.

Напомним, представители Киева и Москвы провели две встречи в Стамбуле, по итогам которых удалось договориться лишь об обмене пленными, но не о прекращении огня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на днях сказал, что Киев поддерживает длительное прекращение огня и проведение обмена пленными. Однако два раунда переговоров с россиянами в Стамбуле не привели к существенным сдвигам в принципиальных вопросах, Москва продолжает настаивать на своих ультимативных требованиях и отказывается от прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле выдали очередную порцию циничных заявлений относительно ежедневных ракетных и дроновых атак на Украину, которые уносят жизни мирных жителей. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Киеве "прекрасно знают", что нужно сделать, чтобы эти атаки прекратились. Он прямо намекнул на то, что Москва хочет от Киева капитуляции.

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