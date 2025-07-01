'Никто ничего не затягивает': в Кремле цинично ответили на слова Келлога о мирных переговорах

В России сделали очередное циничное заявление относительно переговоров о прекращении огня с Украиной. По версии Кремля, если кто и затягивает переговорный процесс, то это точно не Москва.

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Государство-агрессор же "заинтересовано в достижении определенных целей "СВО" больше, чем кто-либо. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитируют пропагандистские СМИ РФ.

Представитель Кремля отреагировал на возмущенный комментарий к его предыдущему заявлению со стороны спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога. Опытный генерал назвал "оруэлловскими" комментарии Пескова относительно переговоров, когда тот обвинил в затягивании с прекращением огня Украину и США.

Реагируя на публикацию The Kyiv Independent с заголовком "После месяцев задержки Россия обвиняет Украину и США в медленных темпах мирных переговоров" и соответствующей цитатой Пескова, Келлог в своем аккаунте в сети Х обвинил Москву в затягивании переговорного процесса.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются оруэлловскими. Утверждение России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, является безосновательным. Президент Трамп последовательно и непоколебимо настаивает на достижении прогресса для прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, бомбардируя гражданские цели в Украине", – отметил Келлог.

Песков же решил продолжить заочную "дискуссию", прокомментировав уже твит спецпредставителя Трампа.

"Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы больше всего, чтобы добиться достижения поставленных целей, целей, которых мы пытаемся достичь в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", – выдал представитель государства-агрессора, с марта игнорирующего предложения по полному прекращению огня на фронте и началу реального переговорного процесса по прекращению войны и продолжающего попытки захватить как можно больше украинской территории.

Напомним, ранее в ISW раскрыли территориальные амбиции Кремля и объяснили, что стоит за заявлениями Путина в отношении Украины. Российского диктатора интересуют не четыре украинские области и Крым, а нечто гораздо большее.

Также сообщалось, что Песков сделал циничное заявление об атаках на Украину и новом раунде переговоров.

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