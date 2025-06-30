'В Киеве прекрасно знают...': Песков сделал циничное заявление об атаках на Украину и новом раунде переговоров

У российского диктатора Путина снова выдали порцию циничных заявлений о ежедневных ракетных и дроновых атаках на Украину, которые забирают жизни мирных жителей. Там сказали, что в Киеве "прекрасно знают", что нужно сделать, чтобы эти атаки прекратились.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков таким образом, вероятно, в очередной раз намекает на то, что Москва хочет от Киева капитуляции. Его слова цитируют российские пропагандистские издания.

"В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия в рамках "СВО" прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом МИД. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления Путина", – выдал Песков.

Также он высказался и о новом возможном этапе переговоров украинской и российской делегаций. По словам путинского спикера, в России "ожидают, что в ближайшее время наступит ясность".

Песков имеет в виду нелепые заявления Путина, сделанные в июне 2024 года, о том, что РФ готова будет прекратить огонь и начать переговоры после того, как Украина "выйдет" из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, диктатор тогда потребовал признание захвата Россией территорий Украины, снятие санкций, а также "нейтральный, внеблоковый и безъядерный" статус Киева.

Напомним, что накануне Путин заявил, что Москва хочет завершения "СВО" с нужным ей результатом и на это направлены оборонные расходы страны-агрессора. Он также объявил, что РФ якобы готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось только согласовать место и время.

По словам диктатора, предметом третьего раунда переговоров с Киевом станет обсуждение меморандумов двух стран.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров на днях сказал, что Киев поддерживает длительное прекращение огня и проведение обмена пленными. Однако два раунда встреч с россиянами в Стамбуле не привели к существенным сдвигам в принципиальных вопросах, Москва продолжает настаивать на своих ультимативных требованиях и отказывается от прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер Кремля Песков заявил, что дата нового раунда переговоров определится после завершения обменов пленными. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы США продолжали свои "мирные" усилия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами Украины и РФ в Турции при условии личного присутствия Путина.

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