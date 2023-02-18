"Пришло время": Сунак призвал предоставить Украине гарантии безопасности и удвоить военную поддержку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал "удвоить" поддержку Украины. Он заявил, что для защиты страны и всей Европы от российской агрессии сейчас и в будущем необходимы дополнительные вооружения и гарантии безопасности.

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С соответствующей речью глава британского правительства выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Associated Press. В частности, Сунак призвал другие страны последовать примеру Британии, принявшей решение передать Киеву боевые танки, системы ПВО и ракеты большей дальности.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он держит пари, что мы потеряем самообладание", – сказал британский премьер.

Он также призвал НАТО предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Такие обязательства необходимы для защиты страны от возможной будущей российской агрессии и для защиты системы международных правил, которые помогли сохранить мировой правопорядок после Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали Лондонскую декларацию об углублении сотрудничества. В частности, речь идет о военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе в восстановлении энергосистемы и другой гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Лондон рассматривает возможность передачи британских истребителей Украине. Кроме того, Сунак заявил, что Британия готова начать обучение украинских летчиков на самолетах "Тайфун", что станет первым шагом к передаче истребителей.