''Вместе построим сильную Украину'': что предусматривает Лондонская декларация, подписанная Зеленским и Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали Лондонскую декларацию, которая подразумевает углубление сотрудничества между странами. В частности, в документе говорится, что Великобритании будет по-прежнему оказывать всестороннюю поддержку, а также способствовать восстановлению территориальной целостности Украины в общепринятых границах.

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Кроме того, британское правительство намерено сотрудничать с союзниками над углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода нашей страны на стандарты НАТО. Об этом говорится в тексте Лондонской декларации.

Декларация определяет, что Великобритания по-прежнему привержена оказанию не только военной, но и гуманитарной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Речь идет, в том числе, о помощи по восстановлению энергосистемы Украины и другой гражданской инфраструктуры, которая была подвержена ракетным ударам России.

Кроме того, говорится о том, что сотрудничество стран будет направлено на долгосрочное развитие вооруженных сил, чтобы свести на нет агрессию России в будущем. Для этого Великобритания увеличит количество обучаемых украинских военных, а также в преддверии саммита в Вильнюсе британская сторона работать с союзниками над ускорением перехода Украины на стандарты НАТО.

"Вместе с нашими ближайшими партнерами мы будем следовать долгосрочным обязательствам в области безопасности, которые будут поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя и сдержать будущую российскую агрессию", – говорится в тексте декларации.

Также британское правительство будет одним из организаторов Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Эта работа будет направлена на построение современной, устойчивой украинской экономики, которая укрепит верховенство закона, борьбу с коррупцией и будет способствовать проведению реформ.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы победим незаконное и неспровоцированное вторжение и построим более сильную Украину, где царят мир и процветание", – говорится в Лондонской декларации.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность передачи британской боевой авиации Украине. Премьер-министр государства Риши Сунак дал поручение британскому министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов приступить к обучению украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Они обсуждали оборонные вопросы и договорились о поставках Украине дальнобойного оружия. Стороны также согласовали поставки Вооруженным силам Украины значительного количества бронированной техники.

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