Сунак: Британия приступит к подготовке украинских пилотов, это станет первым шагом к передаче истребителей

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов приступить к обучению украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

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Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Sky News Он обозначил, что есть ряд особенностей, связанных с технической возможностью поставок самолетов Украине, но этот барьер будет преодолен.

"Мы обсуждаем это с нашими партнерами, поскольку есть потребности цепочки поставок этого типа истребителей. Убежден, что нам будут содействовать в этом вопросе, и я рад, что Британия смогла проявить инициативу", – заметил политик.

Сунак отметил, что пилоты из Украины смогут пройти ускоренное обучение и полностью освоить этот курс за 2,5 года. Хотя освоение этого типа самолетов предусматривает трехлетнюю подготовку.

Напомним, 8 февраля Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом, где провел встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком. Кроме того, украинский лидер посетил украинских военнослужащих, проходящих обучение в Британии, а также выступил с обращением к британскому парламенту.

Визит в Лондон стал второй заграничной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впервые Зеленский уезжал из страны после 24 февраля 2022 года в декабре того же года, чтобы встретиться с президентом США Джозефом Байденом и выступить перед американским Конгрессом.

Ранее в Британии призвали создать долгосрочный план поддержки Украины, чтобы гарантировать поражение кремлевского диктатора Владимира Путина. Также там предложили построить в Польше "огромный завод по производству оружия" для Украины. Нынешняя модель снабжения Киева вооружением в долгосрочной перспективе "нежизнеспособна", а указанная стратегия могла бы помочь нашему государству защитить себя от агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Сунак заявил, что не исключает возможности передачи истребителей Киеву. Он заявил, что постоянно ведет диалог по усилению украинской армии;

– между тем в правительстве Британии отклонили призывы бывшего премьер-министра Бориса Джонсона поставлять истребители Украине. Решение аргументировали сложностью Королевских ВВС и слишком продолжительным временем обучения украинских пилотов, что делает нецелесообразным отправку британских самолетов нашим Вооруженным силам.

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