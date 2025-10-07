'Принуждение РФ к миру должно сработать': Зеленский – о важных докладах и встречах, фиксированной цене на газ и поддержке ВПО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении рассказал о ключевых встречах и решениях, принятых 7 октября. Среди главных тем – безопасность громад, поддержка внутренне перемещенных лиц, фиксированная цена на газ и международное сотрудничество для укрепления обороны.

Вечером глава государства получил доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по ликвидации последствий российских ударов в регионах. Зеленский поблагодарил спасателей, полицейских, энергетиков и ремонтные бригады за их работу. По его словам, в громадах, пострадавших от атак, будет усилено патрулирование и помощь людям.

Поддержка общин и социальные решения

Во время разговора с премьер-министром Юлей Свириденко президент отметил необходимость обеспечить прифронтовые и приграничные области дополнительными ресурсами. Уже этой зимой для бытовых потребителей сохранится фиксированная цена на газ – повышений не планируется. Также Зеленский поручил правительству учесть рост зарплат учителей и другие социальные инициативы в проекте бюджета на следующий год.

Особое внимание глава государства уделил поддержке внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что правительство должно создать более действенные механизмы помощи тем, кто потерял жилье из-за войны. Соответствующий доклад ожидается в ближайшее время.

Разведка и международное сотрудничество

Президент сообщил, что провел встречу с руководителем Службы внешней разведки Александром Иващенко. Основная тема – усиление взаимодействия с партнерами, которые могут предоставить Украине больше оружия и инвестиций. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона уже передала союзникам информацию об использовании Россией танкеров "теневого флота" не только для финансирования войны, но и для диверсий в Европе.

"Недавние случаи запуска дронов с танкеров – это один из таких примеров. Имеющуюся у нас информацию мы передаем партнерам, и важно, чтобы были ощутимые шаги партнеров в ответ России. На всех уровнях ради этого мы работаем, и будут еще встречи, будут переговоры с нашими партнерами – публичные и непубличные. Убеждаем, что надо не экономить на решительности. Россияне должны знать, что ни одну их деструктивную активность, все подлое, что они делают, мир без ответа не оставит", – подчеркнул Зеленский.

Давление на РФ и европейская решимость

Глава государства отметил, что мир за время войны существенно изменил свое отношение к России. Если раньше партнеры остерегались ее реакции, то теперь понятно – только сила и санкции дают результат. Украина продолжает убеждать союзников не уменьшать давление и действовать решительно.

"Сейчас все видят, что именно это срабатывает с Россией – сильное давление, санкции и достаточная дальнобойность, вполне справедливая наша дальнобойность в ответ на все российские удары по нашей энергетике, по нашим городам, по нашим людям. Российские НПЗ это чувствуют, российские военные заводы это чувствуют, российская логистика это чувствует. Именно принуждение России к миру должно сработать, сработать благодаря силе. Украинской силе и всех наших партнеров, друзей, которые действительно помогают", – подытожил Зеленский.

Европейское единство и поддержка партнеров

Зеленский сообщил, что провел встречу с представителями ОБСЕ, во время которой обсуждали дальнейшее политическое давление на Россию. Президент поблагодарил организацию за последовательную поддержку Украины. Также он принял министра промышленности, бизнеса и финансов Дании, подчеркнув, что эта страна предоставляет нашему государству существенную помощь – как экономическую, так и в сфере безопасности.

"Дания помогает нам очень ощутимо. Хочу поблагодарить за это! Должны полностью реализовать все договоренности, которые у нас есть с Данией, которые есть между нашими странами. И это будет. Это работа на нашу общую силу, силу всех в Европе, всех нормальных в мире, всех, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы российский вирус войны захватил кого-то еще", – подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Зеленский заявил, что в последние дни Украина применяет только изделия собственной разработки, в частности дроны. По его словам, детали о других дальнобойных средствах пока не раскрываются. Он отметил, что пока не стоит "готовить врага" к пониманию, какие именно системы применяются.

