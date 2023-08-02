Пригожин срочно созывает весь 'Вагнер' в Беларусь, а Лукашенко начинает провокации – что это значит для ЕС и Украины

МИД Польши заявил, что 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Из-за инцидента был вызван временный поверенный в делах Беларуси, где ему заявили решительные протест и потребовали от него объяснений. Варшава расценила произошедшее как "очередной элемент эскалации напряженности" на границе двух стран. Власти Беларуси отрицают факт нарушения, параллельно привлекая на свою территорию тысячи новых наемников ЧВК "Вагнер".

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OBOZREVATEL разбирался в том, что за этим стоит и какого дальнейшего развития событий можно ожидать на беларуском направлении.

Воздушное вторжение

1 августа вертолеты Беларуси Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 км вглубь территории Польши, после чего повернули и возвратились на территорию РБ. Инцидент произошел в районе села Беловежа, находящегося между беларуским Брестом и польским Белостоком.

Польские власти поначалу отрицали факт нарушения воздушного пространства и утверждали, что системы слежения не зафиксировали чужие вертолеты. Однако после опубликованных очевидцами фото признали этот факт.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало беларускую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-беларуской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий", – говорится в сообщении польского МИД.

Кроме этого, Польша заявила, что на границе с РБ будет увеличено число военнослужащих и дополнительных сил и средств, в числе которых боевые вертолеты.

В то же время в мониторинговой группе "Гаюн" считают, что машины, нарушившие границу с Польшей, охраняли Лукашенко и в соседнюю страну могли залететь случайно. Якобы с 30 июля беларуский диктатор находится в резиденции "‎Вискули", в 7,5 км от границы. Для охраны туда перебросили 2 вертолета, как раз Ми-8 и Ми-24.

Со своей стороны власти Беларуси вообще все отрицают.

"Обвинения были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у нашей границы", – заявили в минобороны Беларуси.

Экстренный всеобщий сбор наемников

Всех наемников ЧВК "Вагнер "отзывают из отпусков и максимально быстро перебрасывают в Беларусь. На 5 августа запланированы какие-то "мероприятия" "вагнеровцев" под личным руководством Пригожина – такую информацию обнародовал Центр национального сопротивления. Если информация подтвердится, то вагнеровская группировка будет составлять уже более 10 000 наемников, что уже представляет угрозу как странам ЕС, так и Украине.

В США отреагировали на нарастающую активность наемников ЧВК на границе с Польшей.

"Атака со стороны "Группы Вагнера" на Польшу будет расценена как атака России", – заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Лукашенко "шутит" и снова угрожает

Беларуский диктатор назвал шуткой свое заявление недельной давности о стремлении "вагнеровцев" "прогуляться в Жешув и Варшаву". Правда, чуть позже он опять повторил свою угрозу, заявив, что Польша и ЕС должны благодарить его за то, что он держит наемников под контролем. По его словам, если бы не Беларусь, то наемники разгромили бы эти польские города. В общем, что творится в голове у этого человека, похоже, узнают уже только патологоанатомы.

"Беларуси тысячу лет не нужен Сувалкский коридор. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим", – заявил Лукашенко.

"Пусть молятся, что мы держим их ("вагнеровцев"), еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо" – это тоже Лукашенко на этом же мероприятии, но уже через несколько минут, обращаясь, по всей видимости, к лидерам ЕС.

Закрыл тему угроз беларуский диктатор упоминанием о ядерном оружии, которое Россия передала РБ.

"Тактическое ядерное оружие, которое рассредоточено по Беларуси, – это фактор нашей безопасности. Не дай бог придется использовать это оружие! Я все же надеюсь, что этого не будет. Но все должны понимать, что вы к нам не лезьте".

За всем этим четко видна рука России

Вторжение двух вертолетов в воздушное пространство Польши – четко спланированная провокация, рассчитанная по шагам, считает военный эксперт Александр Коваленко.

"Машины шли на сверхмалых высотах, что затрудняет их выявление средствами ПВО. На мой взгляд, это начало прощупывания обороны Польши на границе. Ядерное оружие, ЧВК "Вагнер", провокации с мигрантами, теперь вот вертолеты – четкий сценарий давления на ЕС под руководством и прикрытием России. Это их любимое занятие", – подчеркнул эксперт.

Что касается сбора наемников, то все они вряд ли так быстро соберутся в указанные сроки, говорит Александр Коваленко.

"Сейчас их группировка в Беларуси насчитывает порядка 5000. Собирали и передислоцировали их около месяца. На территории РФ осталось еще около 15 тысяч наемников этой ЧВК. Просто физически не смогут за такое короткое время их всех собрать. Плюс к тому встанет вопрос – где их размещать. Нынешний лагерь "Вагнера" в РБ рассчитан на 8000-10 000 человек. В общем, на мой взгляд, это какие-то очередные игры Пригожина. Эти заявления – исключительно психологическое давление на руководство Польши и стран Балтии для нагнетания ситуации и оттягивания каких-то сил".

Александр Коваленко не верит в возможность большого вторжения "вагнеровцев" в страны ЕС, хотя и не исключает, что серьезные провокации на границе возможны.

"Надо понимать, что польская армия сегодня – одна из сильнейших на континенте. Если будет реальное вторжение на их территорию, с захватом населенных пунктов, то поляки попросту сметут эти тысячи "Вагнера" довольно жестко и быстро. НАТО также отреагирует на такие вещи. Это понимают и в РФ, и в Беларуси. Так что такой сценарий маловероятен. Однако диверсии силами отрядов в 5-10 человек они будут проводить, чтобы и дальше вести информационно-психологическое давление", – констатировал Александр Коваленко.

Для Украины, по его словам, силы наемников особой угрозы на данный момент не несут, и ни о каком "прорыве на Киев" не может быть и речи. Да, возможны проникновения малых групп противника, но у ЗСУ четко отработаны противодиверсионные мероприятия, да и в целом граница со стороны РБ очень хорошо укреплена.