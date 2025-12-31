'Приближаем мир': Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к программе PURL. Глава государства заявил, что теперь эти страны также будут покупать американское оружие и усиливать защиту Украины.

Зеленский уточнил, что Румыния и Хорватия будут покупать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и другие необходимые средства. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Страны ЕС покупают оружие для Украины

По словам Зеленского, Румыния и Хорватия не только присоединились к PURL, но и объявили о первых вкладах в программу. Президент отметил, что с момента начала PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Северная Македония, Австралия, Греция, Черногория, Румыния и Хорватия.

Также президент рассказал, что общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, из них только за декабрь – почти 1,5 млрд. Зеленский заявил, что благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас идет наполнение еще двух.

"Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и Европы", – написал Зеленский.

Что известно о PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине, где Киев формирует список приоритетных нужд, а страны-партнёры финансируют закупки американского оружия напрямую у США, минуя долгие процедуры. Механизм позволяет быстрее получать критически важные системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, из имеющихся запасов США; координация идет через НАТО, что повышает эффективность и снижает бюрократию.

Деньги поступают на счет НАТО, а оружие закупается непосредственно в США, часто уже из имеющихся запасов. Благодаря этому механизму поставки осуществляются гораздо быстрее, чем при стандартных заказах.

Напомним, до конца 2025 года Украина получит через механизм скорой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Для покрытия дефицита страны – участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности. В частности, в перечень вошли системы ПВО, боеприпасы и критические запчасти.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран – участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. В частности, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

