При Минобороны после громких скандалов создают антикоррупционный совет: украинцы могут проголосовать за кандидатов

При Министерстве обороны Украины после скандалов с закупками для армии создают Общественный антикоррупционный совет. По результатам открытого общенационального онлайн-голосования из 29 кандидатов будет избрано 15 членов совета сроком на один год.

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Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минобороны. Украинцы, желающие принять участие в голосовании, смогут сделать это в пятницу, 24 марта, с 8:00 до 20:00.

Ссылку на платформу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для голосования обещают обнародовать в течение суток.

В состав Антикорсовета при Минобороны пожелали попасть 53 кандидата. Исчерпывающий перечень документов предоставили 29 претендентов.

Список всех кандидатов доступен по ссылке.

Результаты голосования будут размещены на официальном сайте Минобороны.

"Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер", – заявили в Минобороны и призвали всех украинцев принять участие в голосовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале года вспыхнул скандал из-за закупок Минобороны продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

– Двум бывшим топ-чиновникам Минобороны и одному представителю госпредприятия сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств. Подозрение было связано с обеспечением ВСУ некачественными бронежилетами.

– Кабмин в феврале провел ряд кадровых изменений в Минобороны. Был назначен первый заместитель министра обороны, два зама были уволены.

– 46% украинцев в ходе опроса заявили, что лучше провести более тщательное и длительное расследование коррупции в Минобороны. 47% поддержали немедленное отстранение и привлечение к ответственности при малейшем подозрении.