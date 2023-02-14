Кабмин провел кадровые изменения в МВД и Минобороны: кто получил должности и кто уволен
Кабинет министров в ходе заседания 14 февраля назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Герой Украины, генерал Александр Павлюк, который командовал обороной Киева.
Кроме того, правительство назначило пятерых заместителей министра внутренних дел и государственного секретаря МВД. При этом были уволены два заместителя главы минобороны, а также заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщила пресс-служба Кабмина.
В частности, были уволены:
– Иван Руснак с должности первого заместителя министра обороны,
– Олег Гайдук с должности заместителя министра обороны,
– Александр Котий с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Заместителями министра внутренних дел стали:
– Богдан Драпятый,
– Екатерина Павличенко,
– Алексей Сергеев,
– Василий Тетеря,
– Леонид Тимченко.
Кромк того, государственным секретарем МВД назначена Инна Ящук.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля министр обороны Алексей Резников анонсировал "перезагрузку" Минобороны. По его словам, уволенные Иван Руснак и Олег Гайдук могут получить другие должности в ведомстве.
Напомним, Игорь Клименко, который возглавлял Национальную полицию, назначен руководителем МВД. За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат Верховной Рады.
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