Кабмин провел кадровые изменения в МВД и Минобороны: кто получил должности и кто уволен

Кабинет министров в ходе заседания 14 февраля назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Герой Украины, генерал Александр Павлюк, который командовал обороной Киева.

Видео дня

Кроме того, правительство назначило пятерых заместителей министра внутренних дел и государственного секретаря МВД. При этом были уволены два заместителя главы минобороны, а также заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщила пресс-служба Кабмина.

В частности, были уволены:

– Иван Руснак с должности первого заместителя министра обороны,

– Олег Гайдук с должности заместителя министра обороны,

– Александр Котий с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Заместителями министра внутренних дел стали:

– Богдан Драпятый,

– Екатерина Павличенко,

– Алексей Сергеев,

– Василий Тетеря,

– Леонид Тимченко.

Кромк того, государственным секретарем МВД назначена Инна Ящук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля министр обороны Алексей Резников анонсировал "перезагрузку" Минобороны. По его словам, уволенные Иван Руснак и Олег Гайдук могут получить другие должности в ведомстве.

Напомним, Игорь Клименко, который возглавлял Национальную полицию, назначен руководителем МВД. За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат Верховной Рады.