Президенты Бразилии и ЮАР встретились в Париже: говорили об установлении мира в Украине. Фото

Президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса 22 июня встретились в Париже на полях "Саммита для нового глобального финансового пакта". Политики, которые пытаются стать посредниками между Киевом и Москвой, обсудили работу по установлению мира в Украине.

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О встрече лидеры сообщили в Twitter. "Встреча в Париже с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Мы говорили о следующей встрече БРИКС и о поездке президента Рамафосы в Киев и Санкт-Петербург, а также разговоры с Зеленским и Путиным", – информировал Лула да Силва.

В свою очередь пресс-служба президента ЮАР сообщила, что политики обсудили варианты работы по установлению мира в Украине. Других деталей разговора не раскрывается.

"Президент ЮАР рассказал о своем участии в делегации высокопоставленных представителей африканских стран, которая была в Киеве на аудиенции с президентом Украины Владимиром Зеленским и в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения путей мирного решения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Бразилии известен своими противоречивыми высказываниями о войне в Украине. Недавно он заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, хотя также призывал США прекратить поставлять оружие в Украину, поскольку это якобы затягивает войну. Также он предлагал подарить Крым России.

– 16 июня Киев посетила делегация лидеров Африки во главе с Рамафосой, которые привезли свой "мирный план". С такой же "инициативой" они поехали к президенту РФ Владимиру Путину.

– Африканский "мирный план" предусматривает возможность отвода войск РФ и выведение тактического ядерного оружия из Беларуси в обмен на приостановление ордера МУС на арест Путина и ослабление санкций против России. Для Украины он неприемлем, поскольку не предусматривает восстановления страны, выплаты репараций и контрибуции и вступления Украины в НАТО.

– Подробнее о том, как страны третьего мира пытаются своими "мирными" инициативами подыграть Москве и что из этого может выйти, читайте в материале по ссылке.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Украину пытаются "усадить" за стол переговоров – запущена большая кампания по этим усилиям, но Киев согласится на дипломатический процесс только на своих условиях.