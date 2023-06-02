Чего не сделаешь для торгового соглашения с ЕС: президент Бразилии наконец-то осудил вторжение России в Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, известный своими противоречивыми заявлениями о войне в Украине, заявил, что поддерживает территориальную целостность нашего государства. В то же время он захотел торгового соглашения с Европейским Союзом.

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Как пишет издание The Guardian, об этом он сказал после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Лидер страны находится с визитом в Бразилии.

По информации журналистов, президент Бразилии также отметил, что осуждает полномасштабное вторжение России в Украину.

В то же время, Лула да Силва заявил, что надеется на "сбалансированное" торговое соглашение между МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке,) и Европейского Союза, которое могло бы поддержать стремление Бразилии к реиндустриализации и устойчивому развитию.

Отметим, что президент Бразилии называет себя "мирным посредником", утверждая, что не хочет выбирать сторону в войне РФ против Украины, а стремится оставаться "на стороне мира". К слову, недавно он разговаривал с российским диктатором Путиным и отклонил приглашение главы Кремля приехать в Россию.

За "миротворческие" заявления о войне в Украине да Силва стал объектом критики. Он говорил, что Украина должна "уступить" России оккупированный Крым, а также, что Запад, поставляя Киеву вооружение, "затягивает" войну.

Также Лула да Силва заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне РФ против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

Кроме того, политик говорил, что войну якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создание группы посредников по образцу G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

После шквала критики Лула да Силва все же назвал полномасштабную войну России против Украины ошибкой Москвы. Он сказал, что пока что не будет совершать личных визитов ни в Украину, ни в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском МИД пригласили президента Бразилии да Силву приехать в Украину с визитом, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

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