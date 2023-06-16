Зеленский и президент ЮАР обсудили 'мирный план' для Украины: Рамафоса раскрыл детали инициативы

Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса раскрыл президенту Украины Владимиру Зеленскому условия и реализацию "мирного плана" для нашей страны. Он состоит из 10 основных "составляющих".

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Политики обсудили инициативу во время визита в Киев африканской делегации 16 июня. Политик из ЮАР выразил предельную заинтересованность в прекращении военного конфликта, который, несмотря на географическую удаленность, существенно ухудшил условия жителей африканских государств (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должна закончиться как можно быстрее переговорами и дипломатическим путем", – заявил Рамафоса.

Он призвал стороны войны к деэскалации и рассказал, что во время сегодняшнего визита в Киев его делегация слышала ракетные удары.

Кроме того, президент ЮАР отметил необходимость обеспечения других пунктов мирного соглашения, в частности:

– четвертая составляющая – суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;

– пятая составляющая – необходимость гарантий безопасности для всех стран;

– шестая составляющая – обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами.

"Седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", – отметил он и добавил, что не менее важно урегулирование вопроса, касающегося обмена военнопленных и детей, которые были принудительно депортированы РФ из Украины.

"Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", – подчеркнул он.

Рамафоса не стал делать конкретных предложений ни для одной из сторон полномасштабной войны, а предпочел занять так называемую миротворческую позицию, где уже расположились Китай, Турция, Папа Франциск и пр.

Со своей стороны после завершения переговоров политики дали совместную пресс-конференцию, во время которой президент Владимир Зеленский попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу добиться от российского диктатора Владимира Путина освободить украинских политзаключенных, поскольку он все время цитировал Нельсона Манделу, который также был политзаключенным.

"Если мы говорим о вопросах узников, и особенно политзаключенных, если я не могу повлиять на ваш выбор поехать к коллегам, к президенту РФ, то я хотел бы вас попросить, продолжая тему заключенных, просто продемонстрировать именно то, в чем, мне кажется, вы уверены – что они способны думать, РФ, и попросить их, чтобы они отпустили политзаключенных, которые там с 2014. Наши крымчане и многие другие наши люди. Мне кажется, это будет важный результат вашей миссии и плана и дорожной карты", – отметил Зеленский.

Напомним, что в ЮАР заявляли готовность Украины и РФ принять миссию от семи стран Африки по урегулированию войны в Украине. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских стран намерены презентовать властям в Киеве и Москве собственный "мирный план", однако никак не раскрыл его ключевые принципы.

США обвинили ЮАР в возможных поставках оружия России грузовыми судами. Российский корабль Lady R пришвартовался к военно-морской базе Саймонстауна в Кейптауне в декабре 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто озвучил так называемый мирный план, чтобы закончить войну в Украине, который предполагает "референдумы" на временно оккупированных территориях нашей страны. Политик назвал их "спорными", что естественно возмутило официальный Киев.

В Офисе президента четко обозначили, что представители Джакарты такими предложениями подыгрывает Москве и фактически предлагает провести фейковый "референдум 2.0". Украина не будет соглашаться на капитуляцию, замаскированную под миротворчество.

"И? Мы должны это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени"?" – задается резонным вопросом советник главы ОП Подоляк.

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