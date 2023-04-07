''Миру нужен покой'': президент Бразилии предложил Украине отдать Крым России для прекращения войны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "ради спокойствия в мире" Украина должна уступить стране-агрессору России Крымский полуостров. По его убеждению, это может положить конец полномасштабной войне.

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Такое мнение бразильский лидер высказал на встрече с журналистами 6 апреля. Его словам процитировало издание Le Figaro.

В частности, да Силва признал, что российский диктатор Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Поэтому он предлагает Киеву пойти на уступки и поговорить с Кремлем об оккупированном с 2014 года Крыме.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он вторгся дополнительно, он должен пересмотреть", – сказал президент Бразилии.

Он попытался упрекнуть украинцев, мол, это слишком много – стремиться вернуть все свои территории, которые захватила РФ.

"Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", – заявил да Силва.

Напомним, что Лула да Силва известен своими пророссийскими взглядами. В октябре 2022 года он победил во втором туре президентских выборов в Бразилии и стал 39-м лидером государства. Ранее два срока был 35-м президентом Бразилии, проходил обвиняемым в уголовном деле по коррупции и отмыванию денег.

В мае прошлого года политик заявил, мол, не считает Путина единственным виновным в войне в Украине. В нем он, в частности, обвинял и украинского лидера Владимира Зеленского. Также да Силва выступал против вступления Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как партнеры согласовали передачу Украине танков Leopard, Лула да Силва заявил, что Бразилия не будет поставлять боеприпасы для них. В то же время он указал на готовность страны стать посредницей для переговоров Киева с Кремлем.

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