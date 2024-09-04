Верещук осталась на должности: нардепы провалили голосование за отставку министра реинтеграции

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук остается на должности. Депутаты Верховной Рады (ВР) 4 сентября не приняли ее заявление об отставке.

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За отставку Верещук проголосовали лишь 214 народных депутатов, в целом необходимо 226 голосов. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), голосование провалилось из-за того, что часть "слуг народа" выступила против увольнения министра без предоставления отчета в парламенте.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об отставке 3 сентября. Документ был представлен спикеру ВР Руслану Стефанчуку одновременно с аналогичными заявлениями ряда других министров.

Верещук находится в должности уже почти три года. Ее работа направлена на координацию действий по восстановлению контроля Украины над временно оккупированными территориями, а также на интеграцию населения этих регионов в общественную и экономическую жизнь страны. В парламенте перед голосованием критиковали министра за работу в этом направлении и требовали ее отчета.

Верещук после подачи заявления выразила благодарность президенту Украины, премьер-министру и членам правительства за сотрудничество, а также народным депутатам за поддержку. Она отметила, что этот шаг является частью перезагрузки после значительного периода работы в правительстве.

Как сообщал ранее нардеп Ярослав Железняк от "Голоса", увольнение Верещук должно было привести к объединению Минреинтеграции с Министерством развития громад и территорий. Предполагалось, что ведомством будет руководить Алексей Кулеба.

Ирина Верещук: что о ней известно

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области. Она получила образование в Военном институте при Львовской политехнике по специальности "Международная информация" в 2002 году. Позже, в 2006 году, окончила правовой факультет Львовского университета имени Ивана Франко по специальности "Правоведение".

В 2010 году Верещук стала мэром своего родного города Рава-Русская, что явилось важной вехой в ее политической карьере. Однако в 2015 году она подала в отставку с этого поста. В 2014 году участвовала в парламентских выборах, но не смогла получить мандат.

С 2019 года Ирина Верещук стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В ноябре 2021 года она была назначена на должность вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вице-премьер-министре, а также председателе Фонда государственного имущества.

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