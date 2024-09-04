В Раду поступило заявление Кулебы об отставке с поста главы МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины. Ее рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук, говорится в Telegram-канале Рады. Там также опубликовали фото документа.

"Прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины", – говорится в заявлении.

Справка

Дмитрий Кулеба возглавляет МИД с 4 марта 2020 года. Он самый молодой министр иностранных дел в истории Украины. Также политик входит в состав СНБО с 13 марта 2020 года. Известен принципиальной позицией относительно российской войны против Украины, осуждением и противодействием агрессивной политике России.

Карьеру в МИД политик начал еще в 2003 году как атташе Службы главного юридического советника. После начала российской агрессии против Украины, в июне 2014 года вернулся на работу в ведомство по приглашению министра Павла Климкина. Занял должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. С 2019 года был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Кулеба активно работает над получением Украиной статуса партнера по расширенным возможностям НАТО. Также продвигал получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, дипломат реформировал деятельность МИД Украины в сфере экономической дипломатии. Определил продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций в Украину одним из ключевых приоритетов деятельности ведомства. Конечной целью своих усилий называет благосостояние украинских граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вицепремьер-министре, а также председателе Фонда государственного имущества.

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