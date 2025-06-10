'Преступления России не знают границ': Сибига и глава МИД Литвы посетили Одессу и почтили память жертв ночного удара. Фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с литовским коллегой Кястутисом Будрисом 10 июня прибыли в Одессу, которая в этот день подверглась жестокому удару со стороны РФ. Одесса была третьим регионом, который посетили министры за сегодня.

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Вместе Андрей Сибига и Кястутис Будрис почтили память жертв очередного нападения оккупантов прошлой ночью. Об этом глава украинского ведомства сообщил в сети Х.

"Среди целей были роддом, жилые дома и киностудия. Российские преступления не имеют границ. Все, кто ответственен за эти зверства, должны быть привлечены к ответственности", – отметил Андрей Сибига.

Глава МИД Украины также показал фото с локаций, где он находился с литовским коллегой.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Литвой, чтобы мобилизовать мощный международный ответ и решительные действия, чтобы положить конец войне и постоянному террору России против мирного населения", – добавил Андрей Сибига.

Также сегодня глава МИД Украины вместе с коллегой из Литвы совершили визит в Херсон, и это путешествие является показательным, поскольку Будрис является первым иностранным министром, который посетил город после его деоккупации осенью 2022 года.

Во время визита министры посетили объект критической инфраструктуры, а также подземные школу и роддом, что является свидетельством адаптации города к постоянным угрозам. Они также почтили память защитников Херсона, отдав дань уважения тем, кто боролся за освобождение города.

Кястутис Будрис был поражен увиденным в Херсоне, особенно фактами "сафари на людей" – то есть, охотой, которую захватчики устраивают дронами на мирных горожан.

Кроме Херсона и Одессы, министры посетили Николаев.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки на Одессу двое погибших и девять раненых. Повреждены и разрушены жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, роддом.

Также возникло возгорание на территории Одесского зоопарка, повреждены помещения Государственного архива Одесской области и Одесской киностудии.

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