Ночной удар России по Одессе: поврежден Государственный архив, доступ для пользователей приостановили

Из-за российского дронового обстрела в ночь на 10 июня в Одессе поврежден областной Государственный архив. Работники вынужденно приостановили доступ пользователей, чтобы пиротехники проверили территорию.

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Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил кандидат исторических наук, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов. Отметим, что 9 июня – это Всемирный день архивариусов и Международный день архивов. А с 9 по 13 июня 2025 года мировое сообщество отмечает Международную неделю архивов.

На это указал и Анатолий Хромов: "Цивилизованный мир отмечает Международную неделю архивов. Россияне атакуют культурное наследие. Повреждено помещение Государственного архива Одесской области. Слава Богу, без жертв и потерь документов".

Он сообщил, что на территории отдельных центральных архивов зафиксированы обломки боеприпасов.

"Возможно временное закрытие доступа для пользователей к архивам на время работы пиротехников", – написал глава профильного ведомства.

Напомним: в ночь на вторник, 10 июня, войска Российской Федерации совершили атаку на Одессу по меньшей мере десятью дронами. Под удар попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк. Погибли два человека, еще девять пострадали.

Атакована была и Одесская киностудия. Там повреждены помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожены до основания декорации для фильма "Довженко", работа над которым продолжалась.

Как писал OBOZ.UA, с 20:00 понедельника, 9 июня, и по 09:00 вторника агрессор применил 322 средства воздушного нападения (315 "Шахедов", две баллистические и пять крылатых ракет). Украинские защитники обезвредили 284 цели, из которых 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локально потеряны.

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