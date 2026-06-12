Зеркало для империи: Что происходит, когда украинцы напоминают Польше о её собственных грехах

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Польский правый сегмент очень внимательно читает мои тексты. И я провел информационный эксперимент — публикация сухого, абсолютно фактологического исторического текста о Закерзонье и операции "Висла", который стал идеальной лакмусовой бумажкой. Как только этот текст появился в сети, европейская толерантность и маска "братского народа" мгновенно слетели с лиц польских комментаторов. Реакция, которую мы зафиксировали на десятках скриншотов, позволяет поставить точный, безжалостный психиатрический и политический диагноз их общественному бессознательному. Я даже там не писал об УПА, не оценивал Волынь и не сыпал оскорблениями. Я просто напомнил им о Закерзонье.

То, что вылилось в комментариях, не является просто эмоциональным срывом отдельных маргиналов. Зайдите и посмотрите!!! Это четко структурированная система взглядов, которая опирается на четыре столпа:

1. Колониальный расизм

Под маской европейской толерантности скрывается откровенный, неприкрытый бытовой и институциональный шовинизм, который по своей риторике вплотную приближается к классическому нацизму. Когда в комментариях и на улицах они называют нас "свиньями", "быдлом" и "дикарями", это не просто сетевая брань или эмоции маргиналов. Это проекция их реального отношения к украинцам, которое годами терпится на институциональном уровне: от унизительного отношения к нашим гастарбайтерам и безнаказанных блокад границы — до откровенного пренебрежения в кабинетах власти Варшавы.

Но самым отвратительным является их имперский миф о "господине-цивилизаторе". Они на полном серьезе утверждают, что украинцы — это исключительно неграмотные деревенщины, которые якобы не построили самостоятельно ни одного города, и что все городское пространство Западной Украины (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск) — это исключительно достижение польской архитектуры, культуры и короны.

Это абсолютная, 100-процентная копия российского имперского нарратива о том, что Екатерина II "построила" нам Одессу, Николаев и Херсон. Польские шовинисты страдают той же колониальной амнезией, что и русские. Они сознательно "забывают", что Галич, Владимир, Перемышль, Львов, Белз и Холм были основаны русскими (украинскими) князьями еще тогда, когда многих польских городов даже не было на картах.

Они цинично вычеркивают тот факт, что даже в самые мрачные периоды польской оккупации эти города строились, обслуживались и жили за счет украинских рук, украинской земли и труда миллионов украинцев, которых метрополия искусственно загоняла в гетто, не пускала в университеты и вытесняла на социальный маргинес. Отрицать нашу способность к государственному строительству и созданию собственной цивилизации — это типичная риторика паразита, который присвоил чужой дом и теперь убеждает всех, что он сам его построил.

2. Отрицание нашей истории

В дискуссиях звучат дословные цитаты путинской пропаганды: "Ukraine has only existed for 30 years... You are an artificial branch of Russia" (Украина существует всего 30 лет, вы — искусственная ветвь России). Европейцы, которые на словах поддерживают борьбу Украины за независимость, на самом деле отказывают нам в самом базовом праве на существование как нации.

Они пытаются убедить мир и себя, что украинской истории до 1991 года не существовало, а мы являемся лишь "сбойным историческим алгоритмом".

3. Территориальные претензии

Львов и Тернополь они прямо называют "pod czasowa okupacja" (под временной оккупацией). Чтобы оправдать свои посягательства, они апеллируют к границам 981 года (!), когда Польша потеряла Червенские города. Это не просто исторический инфантилизм и — это открытый ревизионизм, нарушающий фундаментальные принципы международного права. Применение такой логики открывает ящик Пандоры: если границы определяются по 981 году, тогда Германия имеет полное право завтра забрать обратно Гданьск, Вроцлав и Щецин.

4. Оправдание будущих преступлений

Сведение всей украинской нации, ее многовековой истории и культуры к ярлыкам "потомков резников" и "бандеровских свиней". Это классическая технология дегуманизации. Когда ты убеждаешь себя, что сосед — не человек, а "свинья" или "преступник", ты снимаешь с себя любые моральные тормоза. Именно так оправдывались пацификация Галичины, концлагерь в Березе-Картузской и операция "Висла". Именно так они пытаются оправдать свой экономический и политический шантаж сегодня.

Что на самом деле означает эта истерика?

Этот эксперимент с постом о Закерзонье — это не просто перепалка в сети. Это рентгеновский снимок фундаментальных процессов, происходящих в головах польских политических элит и значительной части их общества. Мы обязаны сделать из этого четыре жестких, прагматичных вывода.

Для польского общества история — это удобная дорога с односторонним движением. Их память о "Kresy" (Восточные Кресы — земли Западной Украины) возведена в ранг государственной религии. Они требуют от нас вечного покаяния, эксгумаций и публичного стояния на коленях.

Но как только украинец решается открыть рот и сказать: "Минутку, а как насчет Перемышля? Как насчет Холмщины? Как насчет разрушения православных церквей на Подляшье? Как насчет этнических чисток во время операции "Висла", когда вы образцовыми сталинскими методами вырывали с корнями сотни тысяч украинцев?" — у них происходит ментальное короткое замыкание. Они категорически, на уровне национальной психологии, отказываются признавать украинцев жертвами польского государственного террора. Для них украинец в принципе не может быть жертвой — он может быть лишь подсудимым или покорным ассимилированным элементом. Это не поиск исторической справедливости; это закрепление монополии на статус единственной жертвы в регионе.

Самый большой и самый страшный парадокс этой ситуации заключается в том, что польские правые радикалы яростно, на генетическом уровне ненавидят Россию, но при этом их ментальный софт абсолютно идентичен российскому. Когда они начинают доказывать, что "Львов — это Польша", когда в своих мечтах рисуют новые линии на картах Восточной Европы, когда заявляют, что Украина — это "искусственный конструкт", они слово в слово повторяют тезисы из болезненных эссе Владимира Путина. Россия уничтожает нас ракетами и танками под предлогом того, что мы "искусственная нация", а польские шовинисты используют этот же нарратив, чтобы блокировать нашу историю, диктовать нам условия и шантажировать на пути в ЕС. Разница между ними сегодня исключительно инструментальная: россияне пытаются нас физически убить, а поляки — морально, экономически и политически подчинить, поскольку на физическое уничтожение (к счастью для нас и для них) у них нет ресурсов. Они являются идеальными "полезными идиотами" Кремля.

Оскорбления о "быдле, которому позволили бросать навоз" — это главный ключ к пониманию их массовой психики. Настоящая причина их истерики кроется не в Волынской трагедии 1943 года. Настоящая причина — это слепая ярость бывшего рабовладельца, который видит, что его бывшая бесправная колония вдруг выросла и разорвала цепи.

Украина обрела независимость, отстояла ее в кровавых революциях, создала собственную субъектную историю, собрала миллионную армию и сегодня воюет как равная с равным на глобальной геополитической шахматной доске. Им физически невыносимо видеть украинца не в роли дешевого гастарбайтера на клубнике или покорного разнорабочего на стройке в Варшаве, а в роли гордого субъекта, требующего уважения к своим границам, своему языку и своей памяти. Их высокомерие по отношению — это не признак силы. Это защитная реакция, панцирь их собственного комплекса неполноценности. Они с ужасом понимают, что геополитический, военный и моральный центр Восточной Европы неизбежно смещается из Варшавы в Киев.

Мы не имеем никакого права быть наивными или списывать эти настроения на "маргиналов". Когда польские топ-политики сегодня на официальном уровне требуют изменить названия улиц в Виннице, Киеве или Тернополе, когда они угрожают заблокировать вступление в ЕС, если мы не расформируем воинские части из-за их "неправильных" названий — это не борьба за историческую правду. Это проверка нашей институциональной слабости.

Это классическая тактика "нарезки салями". Если Украина сегодня прогнется и начнет по требованию иностранного государства переписывать собственную суверенную топонимику и пантеон героев, мы продемонстрируем свою слабость. А в международной политике слабость всегда провоцирует еще большую агрессию. Следующим шагом после улиц будут политические ультиматумы, далее — квоты на рынках, а впоследствии, при благоприятных условиях — и территориальные претензии на Западную Украину. Если мы сегодня покорно склоним голову и признаем, что являемся "искусственным государством, виновным перед Польшей", мы собственноручно дадим им юридическое и моральное право в будущем пересматривать статус наших территорий.

Послесловие

Мой информационный пост о Закерзонье и та пещерная реакция на него доказывают одно: мы обязаны немедленно прекратить играть в "бесконечное братство", где Украина всегда выступает в жалкой роли младшего брата, который стоит в углу на гречке и просит прощения за то, что он осмелился выжить и иметь собственную историю.

Безусловно, мы благодарны польскому народу за предоставленное оружие в первые дни вторжения, за приют миллионам беженцев и за открытую логистику. Это исторический факт. Но мы должны высечь на граните: мы никогда не будем платить за эту материальную помощь своим суверенитетом, своей национальной историей и своим достоинством. Помощь не дает права на колонизацию.

Если Варшава хочет говорить на языке исторических претензий, ультиматумов и счетов, Украине есть что положить на этот стол. От брутальной пацификации Галичины до кровавой операции "Висла", утраченного Закерзонья и веков культурного геноцида нашего народа. Вся эта польская историческая истерия имеет одного главного, циничного бенефициара, который стоит в тени — Московию. Когда кресовый радикал кричит о "польском Львове" или "искусственной Украине", он фактически открывает для Кремля второй фронт на Западе. И здесь мы подходим к самой страшной, но абсолютно реалистичной угрозе: опасному нарративу о готовности соседей разделить Украину вместе с Россией.

Украина — это суверенное, закаленное в огне государство. И тот, кто осмелится попытаться накинуть на нашу шею колониальный узел (неважно — с российского востока или с польского запада), получит по рукам так сильно и больно, что будет помнить это еще столетия десять. Эпоха иллюзий завершена. Начинается эпоха жесткого национального прагматизма. И в международной и гуманитарной политике поляков нужно аккуратно, вежливо, по-партнерски ставить на место.