Согласитесь, друзья, самое популярное спортивное событие в мире – это чемпионат мира по футболу, который проходит раз в четыре года. Первый мундиаль состоялся в Уругвае в 1930 году. Сегодня в центре нашего внимания – двенадцатый чемпионат мира, проходивший в Испании в 1982 году.

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Новый формат мирового первенства

Чемпионат мира 1982 года стал первым турниром, в финальной стадии которого приняли участие не 16, а 24 команды. Это нововведение было реализовано по инициативе нового президента ФИФА Жоао Авеланжа.

Желание участвовать в чемпионате мира выразили 108 стран. Европе было предоставлено 13 мест в финальном турнире. Отборочный этап состоял из восьми групп с различным количеством участников.

После восьмилетнего перерыва в финальный турнир вновь пробилась сборная СССР. В своей отборочной группе советская команда в шести матчах потеряла всего два очка, сыграв вничью со сборными Чехословакии – 1:1 и Уэльса – 0:0. По итогам квалификации сборная СССР уверенно завоевала путевку на чемпионат мира.

Матчи группового этапа

На финальном турнире советская команда выступала в шестой группе. Ее соперниками стали сборные Бразилии, Шотландии и Новой Зеландии.

Первый матч сборная СССР провела против бразильцев. На 25-й минуте Андрей Баль дальним ударом открыл счет. Однако в середине второго тайма сборная Бразилии сравняла результат, а за две минуты до финального свистка забила победный мяч – 2:1.

Во втором матче в Малаге советские футболисты уверенно обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 3:0. Голами отличились киевские динамовцы Олег Блохин и Сергей Балтача. Примечательно, что мяч Балтачи стал юбилейным – 1100-м голом в истории финальных турниров чемпионатов мира.

В заключительном матче группового этапа сборная СССР сыграла вничью со сборной Шотландии – 2:2. Этот результат позволил советской команде вместе с Бразилией выйти во второй групповой этап турнира.

Второй групповой этап

На следующем этапе сборная СССР сначала победила команду Бельгии со счетом 1:0. После этой победы советские футболисты встретились со сборной Польши. Перед матчем обе команды имели в своем активе по два очка, однако разница забитых и пропущенных мячей была лучше у поляков. Матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в полуфинал, и сборная СССР завершила выступление на турнире.

Таким образом, четвертьфинальный рубеж вновь не был преодолен. Исключением по-прежнему оставался чемпионат мира 1966 года в Англии, где советская команда дошла до полуфинала.

Итоги выступления сборной СССР

На чемпионате мира 1982 года сборная СССР провела пять матчей. В двух встречах команда одержала победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:4.

В отборочном турнире советская сборная провела восемь матчей, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Командой на чемпионате мира руководили Константин Бесков, Валерий Лобановский и Нодар Ахалкаци. В составе сборной выступали представители семи клубов. Киевское "Динамо" представляли Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко, Андрей Баль, Владимир Бессонов, Олег Блохин и Леонид Буряк.

Полуфиналы чемпионата мира

Первый полуфинал между сборными ФРГ и Франции стал одним из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 3:3. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где удача улыбнулась футболистам ФРГ – 8:7. Во втором полуфинале сборная Италии победила команду Польши со счетом 2:0. В матче за третье место поляки обыграли французов – 3:2, повторив свой успех чемпионата мира 1974 года.

Финал в Мадриде

11 июля 1982 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялся финальный матч двенадцатого чемпионата мира.

В решающей встрече встретились сборные Италии и ФРГ. На трибунах присутствовали около 90 тысяч зрителей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 57-й минуте Паоло Росси открыл счет. Затем Марко Тарделли и Алессандро Альтобелли забили еще по одному мячу. Лишь в концовке встречи Пауль Брайтнер сумел сократить отставание немцев.

Победив со счетом 3:1, сборная Италии в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Лучшим игроком чемпионата мира был признан нападающий сборной Италии Паоло Росси. Кроме того, забив шесть мячей, он стал лучшим бомбардиром турнира и получил "Золотую бутсу".

Чемпионат мира 1982 года вошел в историю как турнир, на котором Италия вернула себе звание сильнейшей футбольной державы планеты, завоевав третий титул чемпионов мира.