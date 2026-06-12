Чем владеют бывшие премьеры и их дети: от домов в Конча-Заспе до элитных автомобилей

В Украине более десяти бывших премьер-министров. "Самый свежий" из них, Денис Шмыгаль, продолжает работать в правительстве уже в качестве министра энергетики. Некоторые из бывших глав правительства уже давно находятся вне политического процесса, однако сохраняют высокий уровень жизни – покупают элитные автомобили и дома в дорогом пригороде столицы.

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О том, как сейчас живут некоторые из бывших премьеров, читайте в материале OBOZ.UA.

Новый дом в Конча-Заспе и сын с политическим прошлым

Первый премьер Витольд Фокин скончался в прошлом году. Из этических соображений его состояние мы не анализировали. После Фокина пост главы правительства занял Валентин Симоненко.

Так, Симоненко исполнял обязанности премьера в октябре 1992 года во времена президента Леонида Кравчука. Он также был представителем президента в Одесской области, председателем Счетной палаты. У политика есть два сына.

Сейчас Валентину Константиновичу 85 лет. На него оформлены "Альпклуб" и несколько общественных организаций ("Украинский форум", "Альпинистский клуб "Одесса"). Судя по состоянию бывшего политика, проблем с деньгами у него нет.

В октябре 2025 года он официально стал владельцем дома площадью 391 кв.м в Конча-Заспе. Через дорогу от " – " протекает река Козинка. Стоимость такого имущества может достигать миллиона долларов (в зависимости от ремонта). Также в собственности Симоненко – т несколько домов в Одессе.

У экс-премьера есть два сына. Константин (52 года) и Сергей (63 года). Старший сын возглавлял "Госгидрографию", был заместителем министра транспорта. Константин Симоненко – юрист, путешественник и первый украинец, посетивший все страны-члены ООН (так написано в материале о нем в Википедии).

После Симоненко премьером стал Леонид Кучма (еще до своего президентства). Правительство он возглавлял с октября 1992-го по сентябрь 1993-го. Сейчас этот период Кучмы уже мало кто помнит.

Кучме 87 лет. Его недвижимость зарегистрирована в Днепропетровской области. При этом состояние политика и его родственников можно объяснить семейными связями. Его зять Виктор Пинчук – миллиардер.

Экс-премьеры Ефим Звягильский, Виталий Масол, Евгений Марчук – покоятся с миром (как и первый глава правительства Витольд Фокин). Павел Лазаренко (пятый премьер) – уже давно находится за границей, он отбыл наказание в США.

Новая квартира для бывшего премьера

С июня по июль 1997 года обязанности премьера исполнял Василий Дурдинец. После ухода из правительства он возглавлял Национальное бюро расследований Украины. Сейчас Василию Васильевичу – 88 лет. В октябре 2025 года на его имя оформили квартиру площадью 69 кв.м в ЖК Park Avenue VIP ( стоимость такой недвижимости составляет около 170 тыс. долларов).

С июля 1997 года более двух лет правительство возглавлял Валерий Пустовойтенко. За несколько дней до полномасштабной войны он стал владельцем BMW M760LI 2021 г.в. Сейчас такой автомобиль стоит от 50 тыс. долларов. Бывшему премьеру В – у 79 лет. Единственная его недвижимость находится в Днепре (данные реестра прав на недвижимое имущество).

На Вячеслава Пустовойтенко (54-летнего сына экс-премьера) оформлен ряд ООО. А в 2019 году он стал владельцем двух квартир площадью 81 и 66 кв.м в ЖК Chicago Central House. Сейчас квадратный метр здесь стоит около 4 тыс. долларов с ремонтом.

Младший сын политика, 48-летний Сергей Пустовойтенко, также занимается бизнесом.

Анатолий Кинах – самый молодой из упомянутых премьеров. Он возглавлял правительство после Ющенко, а его преемником стал Янукович. Кинаху, вероятно, ближе были политические взгляды последнего –, в 2008 году он вступил в Партию регионов. Сейчас 71-летний политик в качестве президента возглавляет Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Среди бывших премьеров есть и те, кто продолжает заниматься политикой. В частности, Юлия Тимошенко. В своей декларации она уже много лет указывает проживание в доме в Козине, который она арендует.

Владимир Гройсман, возглавивший Кабмин в 2016 году, выбрал стратегию регионального лидера. Его политический и бизнес-капитал до сих пор прочно привязан к Винницкой области. Там родственные компании экс-премьера успешно оперируют коммерческой недвижимостью, что позволяет ему поддерживать привычный высокий уровень жизни.

В целом история свидетельствует, что статус премьер-министра за последние годы значительно девальвировал. Если раньше глава правительства обладал мощным политическим влиянием и автоматически становился главным претендентом на президентское кресло, то теперь эту должность все чаще занимают чиновники, которых трудно назвать самостоятельными политическими игроками. Центр принятия решений окончательно сместился, превратив Кабмин из центра силы в чисто исполнительный орган.

Подробнее о семьях бывших высокопоставленных чиновников и их состояниях читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].