Чуда не произошло: жизнь 47-летней принцессы Таиланда, которой предсказывали титул королевы, трагически оборвалась

В возрасте 47 лет умерла принцесса Таиланда Баджракитиябха, которая, по мнению многих экспертов, должна была занять престол после своего отца, короля Махи Вачхиралонгкона. Более трех лет она находилась в коме и, к сожалению, так и не смогла прийти в сознание.

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Трагическую новость сообщило The Guardian. Отмечается, что состояние принцессы ухудшилось в результате инфекций в нескольких органах, а врачам не удалось стабилизировать ее нерегулярный сердечный ритм.

О проблемах со здоровьем Ее Высочества стало известно в декабре 2022 года. Во время прогулки со своими собаками принцесса Баджракитиябха потеряла сознание и была срочно госпитализирована. Врачи обнаружили у нее серьезное нарушение сердечного ритма, вызванное микоплазменной инфекцией – болезнью, что сопровождается различными воспалительными поражениями респираторного и урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем. С того момента дочь короля Махи Вачхиралонгкона находилась в коме.

Во дворце довольно редко делились новостями о состоянии принцессы Баджракитиябхи, однако в апреле сообщили, что врачи обнаружили у нее инфекцию желудка, которая привела к воспалению кишечника, что, в свою очередь, вызвало падение артериального давления и нарушение сердечного ритма. Функционирование почек и легких Ее Высочества обеспечивалось с помощью специального медицинского оборудования.

Что известно о принцессе

Принцесса Баджракитиябха родилась 7 декабря 1978 года и была единственной дочерью короля Махи Вачхиралонгкона от первой жены – принцессы Соамсавали. Высшее образование она одержала в нескольких университетах и получила степень магистра юриспруденции, а также степень доктора философии юридических наук. Некоторое время принцесса Баджракитиябха исполняла обязанности постоянного представителя Таиланда в ООН, после чего вернулась на родину и начала работать в Офисе генерального прокурора.

С 2012 по 2014 годы она была послом Таиланда в Австрии, а за этот период наладила сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Ее Высочество также активно боролась за права заключенных женщин.

Хотя королевская семья Таиланда никогда не делала официальных заявлений относительно престолонаследника, будущей королевой считали именно принцессу Баджракитиябху, учитывая все ее достижения. Маха Вачхиралонгкон был женат четыре раза и имеет семерых детей, однако официальными титулами были удостоены только трое из них. Остальные четверо сыновей короля Таиланда проживают за границей с середины 1990-х годов.

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