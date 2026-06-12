Некоторые чиновники НАТО опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может инсценировать кратковременный военный конфликт в Эстонии. Это может быть оккупация, а затем быстрый вывод войск с территории этой страны.

Видео дня

Такие действия могут быть предприняты для того, чтобы дискредитировать НАТО и показать европейцам, что президент США Дональд Трамп их больше не поддерживает. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

Что известно

3 "Некоторые чиновники НАТО даже опасаются, что Путин может инсценировать незначительный военный конфликт в Эстонии , например , оккупацию, а затем быстрый вывод войск с территории Эстонии, к 4, как способ дискредитировать НАТО и показать европейцам, что Трамп больше их не поддерживает", – говорится в материале.

Однако отмечается, что такой сценарий является исключительным. И добавили, что Путин, поставивший на карту все в Украине, не смирится с горьким разочарованием.

Также в издании высказали мнение, что Путин не готовится к третьей мировой войне, ведь его армия едва справляется с нынешними боевыми действиями.

"Но он, вероятно, надеется, что военное запугивание заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отбить у нее желание атаковать российские города. Или, возможно, он считает, что угроза эскалации приведет к благоприятному дипломатическому вмешательству президента США Дональда Трампа", — говорится в материале.

Напомним, в Европе опасаются, что из-за отчаяния российский диктатор Владимир Путин попытается расширить войну на европейские страны. Среди потенциальных целей 7 т страны Балтии, в отношении которых Москва в последнее время делает все более агрессивные и воинственные заявления. Об этой ситуации пишет The Wall Street Journal.

Маркером таких потенциальных планов агрессора европейцы считают все более воинственные высказывания РФ в адрес стран Балтии, которые звучали в последнее время.

Так, Москва угрожала нанести удары по "центрам принятия решений" в Латвии, поскольку латвийские власти, якобы, разместили на территории страны украинских операторов дронов и/ 8, что Рига неоднократно опровергала.

Еще одним поводом для усиления беспокойства стала воздушная тревога, объявленная в Литве. Тогда в укрытия были вынуждены перейти даже представители литовских властей: радары зафиксировали приближение к воздушному пространству Литвы неизвестных дронов с территории Беларуси.

Кроме того, министерство обороны РФ опубликовало адреса компаний, которые якобы работают над производством беспилотников с Украиной в восьми европейских странах. Это российское ведомство также заявило о "непредсказуемых последствиях" и "резкой эскалации", которая ждет эти страны, если они не прекратят оказывать Киеву военную помощь.

Усиление давления России на страны Балтии прокомментировал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он отметил, что Россия усиливает давление на страны Балтии из-за поддержки Украины. По его словам, Кремль использует тактику запугивания, пытаясь заставить регион усомниться в дальнейшей помощи Киеву и увеличении оборонных расходов. Он призвал Европейский Союз активнее поддерживать государства восточного фланга.

Кубилюс также подчеркнул, что Москва "нервничает" из-за ситуации на фронте в Украине и , как он выразился, "радикализирует свои гибридные атаки против стран Балтии".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в МИД Эстонии объяснили, почему Украина должна продолжать наносить удары по военным объектам РФ. Российский диктатор Владимир Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией как инструмент давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!