Эль-Ниньо набирает обороты и может стать самым мощным с 1950 года: какие последствия для погоды

Явление Эль-Ниньо официально началось и стремительно усиливается, что может привести к существенным изменениям погоды во всем мире. По прогнозам климатологов, оно может стать одним из самых мощных с середины ХХ века.

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Специалисты предупреждают о рисках экстремальных погодных явлений и новых температурных рекордов. Об этом пишет CNN .

Согласно оценкам NOAA, нынешнее Эль-Ниньо уже сформировалось и с большой вероятностью перейдет в очень сильную фазу, так называемое "супер Эль-Ниньо". Вероятность такого сценария составляет около 63%. При этом специалисты практически уверены, что явление продлится как минимум до осени, а вероятность его сохранения зимой также остается очень высокой.

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, возникающее в тропической части Тихого океана. Оно сопровождается значительным повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях океана, а также изменением направления пассатов. Эти процессы влияют на атмосферу и изменяют погодные условия в различных регионах мира.

Чтобы явление считалось "супер-Эль-Ниньо", температура воды должна превышать норму более чем на 2 градуса. По данным климатических моделей, этот показатель может быть значительно выше.

В последние месяцы большие массы аномально теплой воды перемещались из западной части Тихого океана в восточную, где они постепенно поднимаются к поверхности. Подобные процессы наблюдались во время предыдущих мощных Эль-Ниньо.

Такие явления являются относительно редкими. Самые сильные "супер-Эль-Ниньо" фиксировались в 2015–––2016, 1997–––1998 и 1982–––1983 годах.

Климатологи отмечают, что Эль-Ниньо способствует передаче большого количества тепла из океана в атмосферу, что дополнительно повышает глобальную температуру.

В сочетании с антропогенным потеплением это может привести к тому, что ближайшие годы станут самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Влияние явления на погоду будет ощутимым в разных частях мира. В частности, оно способно изменять характер осадков, усиливать волны жары, вызывать наводнения или, наоборот, длительные засухи.

В Тихом океане Эль-Ниньо может усилить сезон ураганов, тогда как в Атлантике их количество обычно уменьшается. В то же время отдельные регионы США могут столкнуться с повышенным количеством штормов, особенно на юге страны, тогда как на севере ожидается более теплая зима.

В Австралии и Индонезии Эль-Ниньо традиционно ассоциируется с засухами и волнами жары, что повышает риск лесных пожаров и проблем с водоснабжением. В Индии и странах Юго-Восточной Азии уже фиксируются признаки ослабления муссонов, что также может привести к дефициту осадков и росту температур.

В некоторых регионах Африки и Южной Америки, напротив, ожидается увеличение количества осадков и риск наводнений. В частности, сильные дожди возможны в Перу и на юго-востоке Южной Америки.

Эль-Ниньо также влияет на океаны, провоцируя морские тепловые волны и обесцвечивание кораллов. Это негативно сказывается на морских экосистемах и может иметь долгосрочные последствия.

Помимо погодных изменений, сильные явления Эль-Ниньо способны влиять на экономику, вызывая потери из-за стихийных бедствий, перебои в производстве продовольствия и нарушения логистики.

Специалисты отмечают, что каждое явление Эль-Ниньо развивается по собственному сценарию, поэтому возможны отклонения от прогнозов. Дополнительную неопределенность создает тот факт, что нынешнее явление формируется на фоне уже повышенных глобальных температур, что может усилить экстремальные погодные явления.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в сезоне 2026 года. Ожидаемое усиление Эль-Ниньо может вызвать длительные периоды жары и дефицит осадков в критические фазы развития полевых культур, что создает риски для урожайности и прибыльности хозяйств. Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

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