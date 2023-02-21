Премьер Италии Мелони прибыла с визитом в Украину: запланированы переговоры с Зеленским

Во вторник, 21 февраля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони, анонсировав "подарки для ВСУ". Она проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Также посетит Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Для политика, которая возглавляет итальянское правительство с октября 2022 года, это первый приезд в Киев.

Отметим, что перед визитом в украинскую столицу Мелони провела переговоры с президентом США Джо Байденом, а также, находясь в Польше, встретилась с польским лидером Анджеем Дудой.

"Визит объявлялся и откладывался несколько раз. Но премьер-министр Джорджия Мелони хочет продемонстрировать безоговорочную поддержку Украине за пределами Италии", – сообщило ранее издание il Fatto Quotidiano.

Там добавили, что Мелони, вероятно, расскажет о новом пакете военной помощи Киеву со стороны ее страны. В частности, речь пойдет о поставке системы противоракетной обороны SAMP-Т, которую Италия передает совместно с Францией. Также в пакет, вероятно, войдет и другое оружие, но уже известно, что итальянцы не планируют передавать украинским воинам танки из-за малого их количества в собственной армии.

Издание отмечает, что визит Мелони в Киев должен продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позиции бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень отрицательно" и считает "виновным в войне", которую на самом деле развязала Россия.

Этим политик вызвал шквал возмущения как в самой Италии, так и в других странах Запада. Однако украинский лидер в ответ потроллил Берлускони, вспомнив, как тот хвастался подарком от Путина в виде "20 бутылок водки". Нынешняя глава итальянского правительства Мелони, комментируя высказывания предшественника, заявила о твердой поддержке Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел страны Антонио Таяни рассказал, что итальянский народ полностью поддерживает украинцев в их борьбе за территориальную целостность и независимость, которые пытается отнять страна-агрессор Россия. По его словам, уровень поддержки Украины по Италии достигает 99%.

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