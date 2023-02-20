''Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества'': Зеленский потроллил Берлускони за скандальные заявления

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальное высказывание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони относительно якобы его "вины в войне". Он потроллил политика, вспомнив аудиозапись, в которой тот хвастался "20 бутылками водки" от главы РФ Владимира Путина.

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Напомним, что лидер партии Forza Italia обвинил украинского лидера в кровопролитной войне, которую на самом деле развязала Россия, и заявил, что никогда бы не встретился с ним, являясь главой правительства своей страны. Зеленский ответил на это в комментарии Corriere della Sera.

Журналисты газеты отметили, что нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила решительную поддержку Украине, но двое ее ближайших соратников – Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини – не скрывают своих пропутинских симпатий. Поэтому у президента Украины спросили, не боится ли он, что в какой-то момент "Италия отказаться от европейского фронта против России".

"Для нас важно не потерять поддержку Италии и какой-либо другой страны, которую мы с большим трудом взращивали против интенсивной дезинформационной кампании, распространяемой Кремлем в последние годы. Думаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Вот почему я лично создал систему непрерывной связи с лидерами стран с первого дня вторжения, чтобы предоставлять истинную версию фактов", – ответил Зеленский.

Он добавил: еще после вторжения РФ в Крым и на Донбасс в 2014 году стало очевидным, что прибытию российских танков предшествует кампания фейковых новостей. По его словам, поддержание уровня итальянской поддержки имеет ключевое значение для обеспечения поддержки других стран. И это также относится к единству Европы, где Италия играет ведущую роль в экономической, социальной и политической областях.

"Однако я уверен: Джорджия Мелони – сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство", – выразил убеждение украинский лидер.

На вопрос, поговорит ли он об этом с премьером Италии, когда она приедет в Киев (визит Мелони анонсирован на 21 февраля. – Ред.), ответил: "Абсолютно да". Также отметил, что обсудит и слова Берлускони.

В то же время президент потроллил политика, вспомнив аудиозапись, в которой тот сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки в качестве подарка.

"Слышал его заявления. Я не знаю его лично. Но, может быть, и нам нужно что-то ему послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества, если хотите, мы вам дадим", – пошутил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины бессмысленные высказывания Берлускони назвали "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови". А нынешняя глава правительства Италии Джорджия Мэлони, комментируя слова предшественника, заявила о твердой поддержке украинского государства.

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