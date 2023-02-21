Байден после визита в Киев поговорил с премьер-министром Италии Мелони: обсудили помощь Украине

В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что лидер Штатов вечером 20 февраля провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. Разговор состоялся после визита Байдена в Киев и перед поездкой Мелони в Украину.

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О деталях рассказали в Белом доме, передает издание "Укринформ". Как говорится, политики говорили о помощи нашему государству.

В частности, речь идет о гуманитарной, экономической и военной помощи Киеву в борьбе с полномасштабным вторжением России. Байден и Мелони подняли тему углубления тесной координации по вопросам поддержки украинского государства.

Мелони прибудет в украинскую столицу во вторник, 21 февраля. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи. По данным итальянских журналистов, Мелони намерена объявить о шестом пакете военной помощи.

Ранее премьер-министр Италия говорила, что государство готово стать гарантом мирного соглашения между Украиной и РФ. В этой связи она и готовит визит в Киев.

Как известно, Байден внезапно приехал в Киев 20 февраля. Он почтил память погибших защитников Украины и, конечно, встретился с Зеленским.

Переговоры они сначала провели тет-а-тет, затем – в расширенном формате. По результатам переговоров Зеленский заявил, что 2023 должен стать годом победы. Во время пресс-конференции Байден сказал, что западные союзники Украины для украинской армии собрали 700 танков, 2 тыс. бронемашин и не только.

Как сообщал OBOZREVATEL, визит президента Америки Джо Байдена хранился в строжайшей секретности в течение длительного срока. Подготовка к встрече нуждалась в максимальной конфиденциальности.