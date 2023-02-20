Глава МИД Италии: Украину поддерживают около 99% населения, у нас нет роспропаганды

В правительстве Италии заявили, что итальянский народ полностью поддерживает украинцев в их борьбе за территориальную целостность и независимость, которые пытается отобрать страна-агрессор Россия. Уровень поддержки Украины Италией достигает 99%.

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Об этом сказал глава Министерства иностранных дел страны Антонио Таяни 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс Украина". Политик заявил, что в Италии полностью отсутствует российская пропаганда, которая могла бы оболванивать народ.

По словам Таяни, итальянцы не читают российские СМИ и не смотрят российские каналы.

Кроме того, глава МИД сказал, что Италия хочет мира, поэтому оказывает Украине гуманитарную и военную помощь. Как он считает, поражение Украины – не решение для мира. Политик отметил, что Киев может сесть за стол переговоров, но только когда страна будет полностью свободной.

При этом чиновник добавил, что Италия находится не в состоянии войны с Россией, но она привлечена к защите независимости Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией. В связи с этим она готовит визит в Киев. Чиновница также выразила надежду, что "Россия прекратит эту неприемлемую захватническую войну".

Мелони прибудет в украинскую столицу во вторник, 21 февраля. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи. По данным итальянских журналистов, Мелони намерена объявить о шестом пакете военной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Таяни заявил, что Италия поддержит создание специального трибунала для расследования преступлений руководства страны-агрессора России.