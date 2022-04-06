Премьер Ирландии заявил о поддержке членства Украины в ЕС

Ирландия поддерживает заявку на членство в Европейском Союзе. Принятие решения о своей политической ориентации является демократическим правом государства.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в ирландском парламенте, где 6 апреля выступил с речью президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать курс нашей страны.

"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать дело Украины", – заверил глава ирландского правительства.

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Напомним: Россия рассматривает голод как оружие против Украины. С этой целью оккупанты уничтожают аграрную технику и минируют поля, также заблокированы все морские порты нашей страны вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.

Он объяснил ирландцам, что сейчас в Украине – пора посевной кампании и срывать нам ее, уничтожать нашу инфраструктуру – означает сознательно провоцировать продовольственный кризис.

Как сообщал OBOZREVATEL, главы стран Европейского Союза поддержали евроинтеграционные стремления Украины. Еврокомиссии они предложили обнародовать свои выводы по поводу заявки Киева на вступление. Украине, которая больше месяца противостоит российскому вторжению, европейские страны и дальше будут оказывать финансовую, политическую и гуманитарную помощь.