'Россия очевидно игнорирует дипломатию': Зеленский призвал к усилению давления Путина ради прекращения войны. Видео

Страна-агрессор Россия никак не демонстрирует желание прекращения войны, наоборот – усиление обстрелов гражданской инфраструктуры Украины свидетельствует лишь о желании захватчиков продолжения кровопролития. Соответственно, Соединенные Штаты, как и другие партнеры нашей страны, должны усилить давление на агрессоров.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам 10 апреля. Глава государства напомнил о последних российских обстрелах Днепра, Никополя, Киева и Озерного.

"И все это – уже почти спустя месяц после того, как Соединенные Штаты Америки предложили полное прекращение огня. Россия, очевидно, игнорирует дипломатию и использует контакты с миром только для того, чтобы сделать что-то выгодное для себя, а не для окончания войны. Нужна тактика давления – давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились", – отметил украинский лидер.

В свою очередь, Украина уже готовит свои санкционные пакеты против страны оккупантов, рассказал Владимир Зеленский и добавил, что направленя давления украинских санкций определены по обоснованию от спецслужб.

"Это сильные пакеты – и в отношении теневого танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны – тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, а также в отношении некоторых функционеров – это известные всем украинцам фамилии, когда-то имевшие влияние. Сейчас идет подготовка соответствующих указов, все будет поэтапно", – пообещал президент.

Вспоминая последние российские преступления – удары по Днепру, по Сумщине, Киевщине, Харьковщине, Донетчине, Запорожской и Николаевской областях – Владимир Зеленский отдельно выделил Никополь. Он подчеркнул: маршрут и число российских FPV-дронов свидетельствуют, что "это абсолютно осознанный удар по городу вблизи продуктового рынка, просто по гражданским".

"Был доклад Службы безопасности Украины – Василия Малюка: противодействие диверсиям, противодействие агентуре врага. Хочу поблагодарить СБУ за защиту нашего государства", – также рассказал глава государства.

Президент напомнил, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже в Брюсселе, где будет работать "Рамштайн".

"Конечно, наш приоритет – это ПВО, и есть некоторые договоренности с партнерами уже, чтобы наша защита неба стала сильнее", – отметил Владимир Зеленский.

И наконец президент еще раз напомнил обещание правительства относительно дополнительной поддержки ряда украинских громад, которые находятся рядом с линией фронта и границей с агрессорами.

"Провел совещание с вице-премьер-министром Кулебой. Сегодня мне представили конкретные данные, каким громадам будет предоставлена помощь, каков возможный объем финансирования. Кабинет министров в ближайшее время примет решение", – пообещал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в четверг, 10 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, шесть человек пострадали. Имеются разрушения на территории гражданского объекта.

Также в четверг кафиры атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области. В результате удара пострадали 12 человек, в том числе 16-летний парень – он находится в тяжелом состоянии.

Из-за удара по столице Украины в двух районах Киева – Дарницком и Голосеевском – повреждены дома и авто, пострадали четыре человека.

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