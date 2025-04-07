В Кремле заявили, что Путин поддерживает прекращение огня в Украине, но есть 'нюанс'

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы поддерживает идею прекращения огня в войне против Украины, но сначала якобы предстоит "ответить на ряд вопросов". Комментируя гибель украинских детей вследствие удара по Кривому Рогу, Песков выдал, что РФ наносит удары только по "военным и околовоенным объектам".

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Ряд циничных заявлений Песков сделал на брифинге в понедельник, 7 апреля. По его словам, Путин "поддерживает идею необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на ряд вопросов".

При этом спикер Кремля обвинил Украину якобы в "бесконтрольности" и "невозможностью контролировать действия" якобы "целого ряда экстремистских подразделений".

"Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связанные с бесконтрольностью киевского режима и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских подразделений, которые просто не слушаются Киев", – выдал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что "вопросы" Кремля также связаны с "планами дальнейшей демилитаризации Киева и так далее и тому подобное".

"Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня, и, будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить вот те самые аспекты", – заявил Песков.

Кроме того, на брифинге его спросили, почему вследствие удара по Кривому Рогу погибли дети – "возможно это была ошибка с российской стороны, что может разведданные были неточные?"

В ответ спикер Кремля цинично выдал, что армия РФ бьет "исключительно по военным и околовоенным объектам" и никаких ударов по социальным объектам, по словам Пескова, якобы "не наносится".

"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным или околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносилось", – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с РФ о завершении войны продолжаются. Он добавил, что ему "не нравятся бомбардировки" Украины и Белый дом хочет, чтобы они прекратились.

В воскресенье духовный советник Трампа пастор Марк Бернс приехал в Кривой Рог и побывал на месте прилета российской баллистической ракеты, которая 4 апреля убила 20 человек, в том числе девятерых детей. Священнослужитель призвал мир "осудить эту жестокость".

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