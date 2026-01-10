'Правящие тупые дураки хотят войны': Медведев открыто пригрозил Европе 'Орешником'. Видео

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России, в очередной раз начал угрожать евроопейским странам. На этот раз в ответ на план французского президента Эммануэля Макрона по размещению французских военных в Украине россиянин пригрозил ударить по Европе "Орешником".

Об этом Медведев заявил в заметке в Х (бывший Twitter). Свои угрозы он проиллюстрировал видеозаписью с камер наблюдения, на которой зафиксирован удар ракеты по территории Львовщины.

"В конце концов, правящие европейские тупые дураки хотят войны в Европе. Тысячу раз уже было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, Микрон (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну что ж, давайте. Вот что вы получите:", – говорится в заметке Медведева.

Что предшествовало

8 января на закрытой встрече в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане размещения до 6 тысяч французских военных в Украине после завершения войны. Их задача будет заключаться в обучении и сопровождении украинских подразделений. По словам начальника генштаба Фабьена Мандона, шаг направлен именно на поддержку украинской армии.

Информацию подтвердила лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано, выразила сомнения относительно надежности американских гарантий. Часть оппозиции требует мандата ООН, этот вопрос в парламенте планируют обсудить в течение следующих 2-3 недель.

Российский удар "Орешником" по Львовщине

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучало 6 мощных взрывов. Они были настолько сильными, что их слышали в соседних областях. Российские террористы ударили по Львовщине "Орешником", снаряд упал в нескольких десятках километров от украинско-польской границы. По данным местных пабликов, на территории области выпали 36 пустых боеголовок из "Орешника". Впоследствии СБУ подтвердила, что враг применил "Орешник", и квалифицировала атаку как военное преступление. Также в СБУ опубликовали фото обломков ракеты.

Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки. Польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали траекторию полета ракеты, но авиацию не поднимали.

Глава дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас, комментируя удар оккупантов по Львовщине заявила, чтоиспользование страной-агрессором Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией захватчиков и "предупреждением для Европы и США". Одновременно это предупреждение является ответом российского режима на попытки дипломатического прекращения войны в Украине.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в страну. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

