'Орешник' упал возле границы с Польшей: Украина заранее предупредила партнеров о возможном ударе – RMF24

Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки. Польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали траекторию полета ракеты, но авиацию не поднимали.

Об этом пишет RMF24. Издание отмечает, что "Орешник" упал во Львовской области недалеко от границы с Польшей, которая является членом НАТО.

Российские войска применили эту баллистическую ракету средней дальности второй раз за время войны. На этот раз "Орешником" попали всего в нескольких десятках километров от польской границы.

Украинцы предупреждали поляков об угрозе применения баллистических ракет средней дальности. Кроме того, во время российской атаки Киев также предоставил Варшаве информацию об "Орешнике".

"Ракету также отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства. Согласно информации, полученной нашей армией, россияне применили примерно 20 крылатых ракет и 30 баллистических ракет в ночной атаке, включая одну, которая могла быть гиперзвуковой. Именно эта ракета поразила Львовскую область", – пишет издание.

Какие действия предприняла польская армия

Из-за предупреждения Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. Сюда входит одна из польских батарей Patriot и несколько голландских систем, размещенных вблизи Жешува.

Но истребители не привлекали, поскольку они были бы бесполезны для потенциального уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь пятницы, 9 января, Россия нанесла удар вблизи западной границы Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник" во время широкомасштабной воздушной атаки, которая была направлена на энергетическую инфраструктуру и повредила жилые дома и убила гражданских людей. В минобороны РФ заявили, что этот "Орешник" был якобы "местью" за вымышленную атаку на резиденцию российского диктатора.

