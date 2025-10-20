'Правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны': Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили способы ускорения завершения войны с Россией.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Зеленский. Основной целью обсуждений было эффективное давление на Россию.

"Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию", – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что давление на того, кто начал войну, является ключевым элементом достижения решения. Он также отметил важность недавнего общения с партнерами.

Другие заявления Зеленского

Ранее глава государства отметил, что Украина приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Однако этот процесс остается сложным и длительным. По его словам, завершение боевых действий требует времени, ресурсов и осторожного подхода.

Владимир Зеленский считает, что устойчивый мир в Украине возможен и без финального соглашения с Россией, если будут сильные гарантии безопасности от партнеров, большинство из которых уже готовы их предоставить. Он привел в пример Северную и Южную Корею.

Президент пояснил, что Южная Корея имеет гарантии от США и развилась успешно, тогда как Северная Корея осталась изолированной.

"Между ними нет финального соглашения, но мир существует благодаря гарантиям безопасности. У нас может быть то же самое: прекращение огня и надежные гарантии, и это будет работать", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский готов поехать в Будапешт (Венгрия) на встречу американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим воюющим сторонам.

