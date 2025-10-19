'Как могут быть какие-то соглашения без нас?' Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу с Трампом и Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт (Венгрия) на встречу американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны.

Об этом он сообщил в интервью NBC News. О готовности поехать в Венгрию, Зеленский ранее говорил и Дональду Трампу. "Я сказал президенту (США. – Ред.). Я готов".

Украинский лидер добавил, что любые решения должны приниматься при участии Киева.

"Как могут быть какие-то соглашения без нас?" – добавил он.

Позиция Зеленского

Гарант подчеркнул, что сейчас Украина не проигрывает войну, но и агрессор не достигает успеха, именно поэтому Москва активизировала авиаудары из-за своей "слабой позиции" на фронте. Также диктатор Владимир Путин стремится спровоцировать "энергетическую катастрофу этой зимой".

Отвечая на вопрос о возможности переговоров или уступок территориями для прекращения войны, Зеленский заявил, что не стоит отдавать что-то больше РФ.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину", – подчеркнул президент.

Вместе с тем он подчеркнул важность открытого обсуждения различных подходов, поскольку, по его словам, нет уверенности, что кремлевский глава действительно готов завершить войну.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с кремлевским диктатором. После этого американский лидер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Венгрии уже в течение двух недель.

Также президент США передумал продавать Украине ракеты Tomahawk и призвал обе стороны остановиться на текущей линии огня.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами заявил, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

