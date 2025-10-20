'Наша позиция логична': Зеленский на примере двух Корей объяснил, как видит прекращение огня с Россией

Устойчивый мир в Украине возможен и без какого-то финального мирного соглашения со страной-агрессором Россией. В таком сценарии постоянство мира обеспечивали бы гарантии безопасности, которые уже готовы предоставить Украине подавляющее большинство ее партнеров.

Об этом на встрече с журналистами, где был корреспондент OBOZ.UA, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он привел в пример Северную и Южную Корею.

Пример перемирия между "двумя Кореями"

Президент подчеркнул, что Южная Корея имеет гарантии безопасности от США и, соответственно, "развилась в крутую страну, а Северная Корея – это Северная Корея".

"Между ними нет финального документа, нет финального мирного соглашения на Корейском полуострове. Есть мир благодаря гарантиям безопасности. Если же у нас будет такое фундаментальное соглашение и такой долгий его путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но есть остановка, прекращение огня и есть сильные гарантии безопасности, что Путин не пойдет снова, для чего мне нарушать это?" – риторически спросил Владимир Зеленский.

Он отметил, что в этом смысле "наша позиция абсолютно логична", а на основе вышеприведенного примера "ее поддерживают многие наши партнеры".

Сдача оккупированных территорий

По словам президента, сейчас очень сложная ситуация, и она касается оккупированных территорий. Напомним, хотя официально предложение еще не прозвучало, американский президент Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Путиным пытался убедить украинского лидера согласиться на якобы размен и сдачу оккупированных территорий.

"Из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас. Например, в нашем разговоре по "сизфаеру" (cease-fire, дословно это "прекращение огня". – OBOZ.UA) они опять пересказали российскую историю о том, что мы якобы будем готовиться к наступлению, что якобы нельзя нам давать паузу. Я говорю, что не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?" – рассказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война в Украине завершится переговорами. Причем он также не видит финальное мирное соглашение обязательным атрибутом переговоров. По его словам, после мирного соглашения или долгосрочного перемирия Украина получит защиту от партнеров.

