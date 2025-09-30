'Позволяет наращивать объемы': Фон дер Ляйен заявила о договоренности с Украиной о 2 млрд евро на дроны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о договоренности с Украиной, согласно которой ожидается направление двух миллиардов евро на технологию беспилотников. Таким образом Киев увеличит масштабы и максимально реализует свой потенциал.

Видео дня

Об этом руководительница Еврокомиссии сообщила во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Она добавила, что помощь Украине нужно продолжать.

Позиция главы Еврокомиссии

В то же время фон дер Ляйен отмечает не только необходимость сохранения помощи, но и на ее усилении, ведь, по ее словам, Украина является "первой линией нашей обороны".

"Поэтому, конкретно, мы договорились с Украиной, что в целом 2 миллиарда евро будет потрачено на беспилотные летательные аппараты. Теперь это позволяет Украине наращивать объемы и использовать свой потенциал в полной мере", – подчеркнула она.

Вместе с тем, президент Еврокомиссии отметила, что это позволит ЕС получить плюсы от использования этой технологии.

Напомним, после встречи с премьер-министром Китая, Урсула фон дер Ляйен призвала Китай воспользоваться своим влиянием на страну-агрессора Россию, чтобы побудить ее к переговорам с Украиной. Она убеждена, что Европа и Китай могут использовать "свое общее влияние, чтобы изменить ситуацию на многосторонних форумах".

Как писал OBOZ.UA, фон дер Ляйен, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, заявила, что Европа к 2027 году полностью откажется от российского ископаемого топлива. В ходе встречи они пришли к согласию, что доходы РФ от торговли энергоресурсами стоит быстро сократить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!