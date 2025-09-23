'Мы работаем над этим': фон дер Ляйен рассказала, какие меры принимает ЕС, чтобы отказаться от российских нефти и газа. Видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над тем, чтобы полностью отказаться от российской нефти и газа, в частности путем введения санкций и пошлин. Сейчас в ЕС значительно сократили поставки газа из РФ и больше не покупают у страны-агрессора уголь.

Об этом фон дер Ляйен сказала во вторник, 23 сентября, во время заявлений для СМИ вместе с президентом США Дональдом Трампом. Также страны ЕС уже значительно сократили закупку нефти у России.

"Но некоторые поставки на европейский континент все еще есть", – признала политик.

Что сейчас делает Европа

ЕС накладывает санкции на те порты, куда поступает нефть из России. Также они планируют ввести пошлины на поставки нефти, которая все еще поступает в Евросоюз.

"Поэтому мы действительно готовимся к последним газа и нефти, поступающих из России в Европейский Союз. Мы хотим от этого избавиться", – резюмировала фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Проект направлен преимущественно на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с "теневым флотом", а также работу кремлевских банков и криптовалютных платформ. Кроме того, запланирован досрочный полный отказ ЕС от российского сжиженного газа и серьезный удар по энергогигантам "Роснефть" и "Газпромнефть".

