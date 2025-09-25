'Пришло время для дипломатии': глава Еврокомиссии призвала Китай побудить Россию к переговорам

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай воспользоваться своим влиянием на Россию для того, чтобы побудить страну-агрессор к переговорам с Украиной. По ее определению, Европа и Китай могут использовать "свое общее влияние, чтобы изменить ситуацию на многосторонних форумах".

Об этом глава Еврокомиссии сообщила после встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам президента ЕК, это "был хороший и откровенный обмен мнениями" с китайским госчиновником.

"Я выразила свою просьбу к Китаю воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь положить конец убийствам и побудить Россию сесть за стол переговоров. Время для дипломатии настало", – отметила фон дер Ляйен по итогам встречи.

Европейка уверена, что "это стало бы мощным сигналом для мира".

"Относительно военной агрессии России против Украины, я приветствовала заявление премьер-министра Ли о том, что и Европа, и Китай совместно заинтересованы в поддержании мира во всем мире", – добавила фон дер Ляйен.

Также фон дер Ляйен сообщила, что во время переговоров объяснила китайской стороне готовность Европы "перекрыть потоки российских доходов, которыми финансируется российская война".

Что предшествовало

Накануне фон дер Ляйен, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, заявила, что Европа к 2027 году полностью откажется от российского ископаемого топлива. На встрече они пришли к согласию, что доходы РФ от торговли энергоресурсами необходимо быстро сократить.

Как сообщал OBOZ.UA, вышеупомянутый призыв Европы – инициатива президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что Европа способна использовать экономическое влияние на Китай, чтобы тот заставил Россию завершить войну.

Дело в том, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. Поэтому, по мнению Трампа, эта зависимость открывает возможность для Европы повлиять на Москву через Пекин.

Также Трамп недавно заявлял, что сейчас не стоит просить российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня. Если же американский лидер потребует этого, то и примет "жесткие меры".

