Позиция Трампа о помощи Украине разделила республиканцев, он хочет усидеть на двух стульях – NYT

Голосование Палаты представителей США за предоставление Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов стало самым явным признаком того, что Республиканская партия не полностью поддерживает бывшего президента Дональда Трампа. Голоса республиканцев разделились, что показывает раскололи в партии в год президентских выборов.

Трамп фактически смягчил свое неприятие помощи Украине и перестал давить на республиканцев в Палате представителей. Об этом говорится в материале The New York Times.

Самые ярые трамписты в Палате представителей, в частности, Марджори Тейлор Грин ои Мэтт Гаец возглавили усилия по блокированию помощи Украины. Другой ярый сторонник Трампа, Лорен Боберт, высмеивал демократов во время голосования.

Однако сам Трамп пытался "усидеть на двух стульях" перед голосованием. Политик в своих социальных сетях писал, что "выживание" Украины является важным для США. При этом он упрекнул Европу в том, что она не дает больше денег на помощь Украине.

Аналитики отмечают, что предоставление Палатой представителей помощи Украине без каких-либо условий стало поражением для Трампа. В последние дни бывший президент США возродил идею предоставлять любую помощь в кредит, "а не просто в подарок", но его не поддержали.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран отреагировали на голосование Палаты представителей США касательно дальнейшего оказания помощи Украине. Некоторые политики заявили, что Европейский Союз также должен предоставить больше помощи Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

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