'Потянут нас за собой': Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине и миротворческих усилиях Европы. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Европа якобы не хочет мира для Украины и не ищет средств прекратить войну. По его словам, в этом виноваты "те, кто ею руководят".

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. По его словам, Германия сегодня "формирует военную политику Европы".

"Я предлагаю поискать в интернете. Там вы найдете старые фотографии и посмотрите, как выглядела Восточная Украина до 2015 года. И как она выглядит сейчас. Вы будете шокированы. Именно об этом мы говорим. Это не детская забава", – говорит глава венгерского правительства.

Он заявил, что Германия якобы "ведет Европу к войне".

"Сегодня Европой руководит немецкая военная тройка: президент Комиссии – немецкая женщина. Канцлер Германии, конечно. Лидер крупнейшей фракции в Европейском парламенте, ЕНП, также является немцем. Эти три человека формируют военную политику Европы сегодня. Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы всегда становятся военными", – говорит премьер Венгрии.

Последние заявления Виктора Орбана

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что его страна не заинтересована в поражении Украины в войне против России, подчеркнув, что, если бы Украина пала, это стало бы серьезной катастрофой для Венгрии. Поэтому, чтобы избежать этого, по словам Орбана, необходимо достичь мирного соглашения.

До этого премьер Венгрии заявлял, что ему непонятно, кто на кого напал – Россия на Украину или Украина на Россию. Также он назвал саммит ЕС, на котором проголосовали за предоставление Украине кредита, не политическим собранием, а "военным советом".

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС.

