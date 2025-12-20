Орбан выдал, что 'непонятно, напала РФ или Украина': Сибига поставил друга Путина на место

Премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему непонятно, кто на кого напал – Россия на Украину или Украина на Россию. Также он назвал саммит ЕС, на котором проголосовали за предоставление Украине кредита, не политическим собранием, а "военным советом".

На заявления Орбана резкой критикой ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Свое замечание глава дипломатического ведомства написал в соцсети Х.

Скандальное заявление премьера Венгрии

На пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря Орбан пожаловался, что во время саммита Европейского Союза 90% комментариев касались того, как Европа может победить Россию, и только 10% – это были выступления представителей Венгрии, Чехии и Словакии, которые говорили о том, как можно установить мир.

Премьер-министр Венгрии назвал аферой, что Запад считает, будто эту войну можно вести, не потратив ни копейки, и по окончании войны россияне расплатятся с издержками в виде военных репараций.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают о том, как морально правильно помогать небольшой стране, подвергшейся нападению. Конечно, она не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал. В любом случае, сейчас мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в конце концов они заплатят", – сказал премьер-министр.

Также он заявил, что отныне в прямых финансовых интересах Европейского союза – победить Россию. Обран подчеркнул, что сейчас континент находится в очень опасном моменте и использовал отсылки ко Второй мировой войне, чтобы показать, что Европа снова скатывается в войну.

Реакция Украины на высказывания Орбана

После высказывания венгерского премьера министр иностранных дел Украины иронично заявил, что ситуация столь же "неясна", как и в случае с венгерским руководством в 1939 году. Пост Сибиги стал острой критикой заявления Виктора Орбана о том, что "неясно, кто кого напал" в войне России против Украины, сравнивая это с неоднозначностью венгерского руководства по агрессии 1939 года.

В 1939 году Венгрия под руководством Миклоша Гортьи аннексировала части Чехословакии за Венским арбитражем, оправдывая это историческими претензиями, что явилось шагом к союзу с нацистской Германией, поэтому Сибига намекает на подобное отрицание агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС.

