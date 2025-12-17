Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о расширении: что это значит и как касается Украины

Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась позитивная оценка прогресса Украины на пути к евроингтеграции.

Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет DW со ссылкой на заявление председательствующей сейчас в Евросоюзе Бельгии.

Будапешт продолжает мешать евроинтеграции Украины

Выступающая против вступления Украины в ЕС Венгрия заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе его расширения. Будапешт, согласно заявлению Дании, которая сейчас главенствует в Евросоюзе, не поддержал позитивную оценку усилий Киева на пути к евроинтеграции.

Тем временем другие государства-члены Евросоюза подтвердили прогресс Украины в выполнении требований ЕС.

"26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", – отметила датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

Она также назвала формулировки в отношении Украины в проекте заявления справедливыми и соразмерными.

Позиция венгерского правительства во главе с Виктором Орбаном вызывает все большее раздражение у других членов ЕС. Так, министр по делам Европы ФРГ Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил правительство в Будапеште в препятствовании решениям ЕС.

Как бы то ни было, из-за позиции Венгрии Украина не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС. А вот неформальные консультации об условиях членства Украины, по словам Бьерре, уже идут.

"Это означает, что Украине даются конкретные указания, как именно она должна осуществлять реформы, чего она должна достичь и каких результатов большинство государств-членов ожидают от этой страны", – заявила датский министр.

Она выразила уверенность в том, что в случае снятия вето Венгрии прогресс Киева на пути к вступлению в ЕС мог бы быть очень быстрым.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главы МИД Польши и Венгрии поссорились из-за Орбана. Произошло это под постом главы венгерского правительства, в котором он заявил, что попытки ЕС конфисковать замороженные российские активы являются "объявлением войны" Москве.

На столь порадовавшее Кремль заявление Орбана глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил, что венгерский премьер заслужил "орден Ленина".

За своего "начальника" вступился глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, обвинивший Польшу в попытках втянуть Будапешт в войну – и получил в ответ от Сикорского предположение, что в случае новой мировой войны Венгрия снова встанет на сторону агрессора.

