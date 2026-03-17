В Индии заявили о задержании шестерых украинцев по подозрению в подготовке терактов: в МИД отреагировали

В Индии задержали шестерых граждан Украины, которых местные СМИ связали с подготовкой терактов. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такие обвинения пока не подтверждены.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД. В ведомстве подтвердили, что граждан задержали 13 марта. Предварительно, их обвиняют в пребывании в штате Мизорам без специального разрешения, а также возможном незаконном пересечении границы между Индией и Мьянмой. По состоянию на момент публикации, индийские правоохранители проводят следственные действия.

В МИД подчеркнули, что пока нет доказанных фактов причастности задержанных к преступлениям. Однако отдельные публикации в индийских и российских медиа подают ложную информацию и безосновательно обвиняют украинцев.

При участии украинских консулов гражданам предоставили правовую помощь и услуги адвокатов во время рассмотрения дела.

16 марта состоялось судебное заседание, на которое прибыли представители посольства Украины, однако им не позволили лично пообщаться с задержанными. Суд решил продлить содержание украинских граждан под стражей до 27 марта.

"Вопреки устоявшейся международной практике, посольство Украины в Республике Индия не получило официального уведомления от компетентных органов Индии о задержании граждан Украины. Украинская сторона настаивает на безотлагательном обеспечении беспрепятственного консульского доступа к задержанным", – заявили в МИД.

Посол Украины в Индии передал официальную ноту протеста заместителю министра иностранных дел Индии Сиби Джорджу с требованием освободить граждан Украины и предоставить доступ к ним.

