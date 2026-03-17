Украина запустит поставки российской нефти: ЕС заплатит за восстановление "Дружбы"

Украина согласилась возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба" при поддержке Европейского Союза (ЕС). Отмечается, что Европа предложила техническую поддержку для восстановления. Ремонт может длиться около полутора месяцев, и такое решение может стать шагом к разблокированию финансовой помощи и кредитов для Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в переписке с руководством ЕС. В частности о договоренностях сообщила также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ЕС готов не только политически поддержать Украину, но и профинансировать восстановление инфраструктуры.

Что произошло и почему остановился транзит

27 января российские удары повредили нефтепровод Дружба, из-за чего были остановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию. Ключевым фактором стала остановка насосной станции "Броды", которая обеспечивает необходимое давление в системе.

Как пояснил Зеленский в переписке, проблема заключается не столько в самой трубе, сколько во внутреннем оборудовании, поврежденном в результате ударов. В частности, во время атаки был уничтожен резервуар с примерно 25 тысячами кубометров нефти, что привело к масштабному пожару и выходу из строя систем контроля.

ЕС предложил Украине финансирование и техническую помощь для ремонта "Дружбы". В совместном заявлении с президентом Европейского совета Антониу Кошта указано, что европейские эксперты готовы немедленно присоединиться к работам. По словам Зеленского, Украина уже согласилась на это предложение и поручила "Нафтогазу" координировать восстановление вместе с партнерами.

По предварительным оценкам, полноценное восстановление транзита может занять около полутора месяцев, при условии отсутствия новых атак. Параллельно Украина работает над альтернативными техническими решениями, которые позволят восстановить перекачку даже в сложных условиях.





